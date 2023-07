Inter, nostalgia Brozovic: la cartolina dalle vacanze è tutta un programma

Marcelo Brozovic è ormai un nuovo calciatore dell’Al-Nassr, ma i tifosi interisti sembrano non volersi rassegnare a questa dolorosa cessione.

L’estate calcistica del 2023 verrà ricordata come quella delle tentazioni arabe. Ovvero della discesa in campo dei ricchissimi proprietari dei club sauditi, pronti a strappare numerosi gioielli del calcio europeo a suon di contratti ultra-milionari.

Uno dei colpi più altisonanti riusciti dagli arabi è stato quello di portare Marcelo Brozovic dall’Inter all’Al-Nassr. La squadra che si era già assicurata le prestazioni di Cristiano Ronaldo, ha convinto il centrocampista croato a trasferirsi tra le dune della penisola arabica per 27 milioni di euro all’anno.

Un addio che i tifosi interisti non hanno ancora superato. Brozovic infatti, per la maggior parte dei supporter, non era soltanto il regista del centrocampo, ma anche un personaggio legatissimo alla maglia, ironico e sprezzante, un vero e proprio beniamino che da agosto giocherà però con un’altra squadra.

Brozovic in vacanza, i tifosi interisti lo tempestano di messaggi: “Dov’è Barella?”

Dopo la dolorosa cessione, che ha visto Marcelo Brozovic dire addio all’Inter dopo otto anni di amore, il centrocampista croato è partito per le meritate vacanze assieme alla sua bellissima consorte Silvija. Relax in barca sotto il sole dell’Adriatico per l’ex simbolo nerazzurro.

Ma nelle foto pubblicate su Instagram delle sue ferie, Brozovic è stato letteralmente tempestato dai suoi vecchi tifosi, che ne sentono pesantemente la mancanza. La cartolina dallo yacht pubblicata è diventata il pretesto per i fan di Epic Brozo per scrivergli messaggi molto sentiti e calorosi.

C’è chi scrive “Già mi manchi“, facendo intendere al croato quanto sarà pesante la sua assenza dal centrocampo interista. Ma c’è anche chi fatica a pensare che i siparietti con il suo amico Nicolò Barella non saranno più il pane quotidiano di Appiano Gentile. “Si ma dov’è Baree? Non lo vedo…” – ha commentato un utente, esprimendo il pensiero di molti interisti.

Infatti tra Brozovic e Barella si era instaurato un rapporto di grande amicizia, fatto di simpatia, ironia e sorrisi, ma soprattutto di fratellanza. Un feeling che purtroppo dovrà allentarsi, per via del trasferimento del numero 77 in Arabia Saudita, dove giocherà al fianco di campioni come Ronaldo e probabilmente anche De Gea, Carvalho e Fofana, tutti nel mirino del club gialloblu di Riad.

Brozovic è sbarcato all’Inter nel 2015, acquistato dalla Dinamo Zagabria. Ha collezionato 330 presenze ufficiali con la squadra nerazzurra, vincendo uno Scudetto, due edizioni della Coppa Italia e altrettante Supercoppe.