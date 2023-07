Mercato Inter, arriva il regalo per Inzaghi: bruciato ancora il Milan

Mercato Inter, è ora di grandi movimenti e sta per essere ancora accontentato Simone Inzaghi. Sul giocatore c’era da tempo il Milan, che però è stato bruciato sul tempo. Ora per i nerazzurri la situazione va delineandosi in maniera praticamente definitiva e si possono tirare le prime somme.

L’Inter in sede di mercato è tra i club che stanno lavorando di più. E’ andato via Brozovic, che si è trasferito in Arabia Saudita, così come hanno salutato sia Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo il prestito, che Edin Dzeko, trasferitosi a zero al Fenerbahce. Senza ovviamente dimenticare Milan Skriniar. Sembra destinato a salutare anche Onana, che però potrebbe finanziare alcuni colpi molto importanti. A partire da quello in questione, che rappresenta davvero un colpo basso per gli acerrimi rivali del Milan, già beffati sul tempo per Frattesi e Thuram. Andiamo a vedere cosa sta accadendo e quali sono gli ultimi sviluppi.

Mercato Inter, altro regalo per Inzaghi

L’Inter ha bisogno di rinforzi per tornare a puntare in alto. L’anno scorso, infatti, la compagine allenata da Simone Inzaghi ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia, oltre a raggiungere una storica finale di UEFA Champions League. In campionato, però, le cose non sono andate secondo i piani.

In tal senso bisogna invertire questa rotta, dal momento che una squadra con tanta qualità non può uscire dalla lotta per lo Scudetto così presto come accaduto l’anno scorso. La notizia della brusca frenata nel ritorno di Lukaku sa tanto di doccia fredda per tutta la piazza. Stando a quanto raccontato da TuttoSport oggi in edicola, però, Marotta ha già individuato una più che valida alternativa. Si tratta di Folarin Balogun dell’Arsenal ed in prestito al Reims nella passata stagione. Si tratta di un attaccante giovane ma dall’enorme potenziale che i Gunners valutano intorno ai 40 milioni di euro.

Balogun, l’Inter fa sul serio

Sul giocatore, come detto, c’è il Milan, che però al momento ha altre priorità in altre zone di campo. Lo scorso anno era in prestito al Reims ed in Ligue 1 è stato uno dei migliori, arrivando a realizzare ben 21 gol. L’Arsenal ha altri obiettivi per il proprio reparto avanzato e, di conseguenza, vedrebbe di buon occhio una sua cessione. Per questo, sul lungo, potrebbe abbassare le proprie pretese.