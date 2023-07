Ritiro Marc Marquez, ribaltone improvviso: annuncio ufficiale

Vera e propria bomba che potrebbe arrivare dal mondo della MotoGP e riguardare uno dei più vincenti della storia delle due ruote.

Senza alcun dubbio Marc Marquez è uno dei piloti di motociclismo più vincenti di sempre. In carriera lo spagnolo si è portato a casa finora 8 titoli mondiali, di cui sei da quando gareggia nella categoria regina della MotoGP.

Un vero e proprio fuoriclasse delle due ruote, la cui carriera però ha avuto una frenata pazzesca a cominciare dal 2020. Ovvero nell’anno in cui, dalla caduta rovinosa del Gran Premio di Jerez de la Frontera, Marquez ha cominciato a patire infortuni rovinosi e difficili da superare.

Prima la frattura all’omero del braccio destro, le quattro operazioni chirurgiche per rimediare al danno ed al rientro affrettato in pista. Ma anche la diplopia, condizioni di cui aveva sofferto anche precedentemente, un disturbo visivo che ovviamente non è proprio un toccasana per i piloti. Insomma, un calvario che ancora oggi lo sta allontanando dai piazzamenti più prestigiosi.

L’ex campione Gardner è caustico su Marquez: “Ha già 30 anni, così rischia di farsi molto male”

Marquez ha una voglia matta di tornare tra i top piloti della MotoGP, ma i guai fisici e le cadute lo tormentano, tanto che negli ultimi quattro anni è riuscito a trionfare in sole 3 gare del motomondiale, tutte nel 2021. Qualcuno paventa l’addio alla Honda, visto che Marquez stesso non si sente tutelato dalla casa giapponese, la quale però vorrebbe tenersi stretto lo spagnolo anche in futuro.

Ma c’è chi addirittura pensa ad un ritiro del campione di Cervera, come riferito in un’intervista a Motosan.es. L’ex pilota australiano Wayne Gardner, campione del mondo nella classe 500 nel lontano 1987, ha dato il suo caustico parere sul futuro di Marquez. A suo dire il catalano dovrebbe seriamente pensare al ritiro, visto che non è più giovanissimo e le tante cadute tra gara e qualifiche gli potrebbero causare danni sensibili.

“La mia opinione è che Marquez dovrebbe ritirarsi appena possibile – ha dichiarato Gardner – Oggi i piloti si fanno meno male, ma cadono di più. Sono un suo grande fan, ma temo che si farà male se provasse a tornare in pista. Ha già 30 anni, il corpo si comincia ad indebolire e i suoi rivali sono tutti molto giovani. Deve pensare alla sua salute futura”.

Parole dure ma allo stesso tempo molto realistiche quelle dell’ex campione australiano, che dunque non condivide una esagerata longevità nel mondo del motociclismo vista la percentuale sempre alta di pericolosità nelle gare.