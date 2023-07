Lutto devastante nel mondo dello sport, è morto uno dei più grandi

In questi ultimi giorni bisogna registrare un lutto devastante che ha sconvolto l’intero mondo dello sport.

Con il calcio fermo, al netto delle varie trattative di mercato, la luce dei riflettori è tutta spostata verso altri sport. In queste ultime settimane, infatti, l’attenzione è stata rivolta verso alcune discipline che, di solito, sono messe in secondo piano.

Abbiamo assistito nelle ultime settimane allo storico torneo di Wimbledon, unico torneo del Grande Slam che si tiene su erba. Grande vittoria per Carlos Alcaraz, vincitore del torneo in finale contro il serbo Novak Djokovic. Bene anche i colori azzurri con un Matteo Berrettini in netta ripresa e soprattutto Jannik Sinner. L’altoatesino, numero 8 al mondo, ha raggiuntlo la sua prima semifinale Slam in carriera, ed è uscito solo in semifinale contro il solito Djokovic. Ottime sensazioni comunque per i colori azzurri.

L’altra disciplina sotto la luce dei riflettori è sicuramente il ciclismo. In queste settimane, infatti, si sta disputando la terza manifestazione consecutiva più seguita al mondo, dopo la Coppa del Mondo e le Olimpiadi), ovvero il Tour de France. Tuttavia, al netto dell’entusiasmo per questi due eventi seguiti da tutti, il mondo dello sport deve registrare un lutto devastante.

Surf, morto Mikala Jones durante una sessione in Indonesia

Mikala Jones, star del surf, è infatti deceduto in Indonesia mentre stava surfando. L’hawaiano è morto per dissanguamento a causa del colpo di una pinna della sua tavola, la quale gli avrebbe tranciato un’arteria femorale. Lo sportivo è stato subito soccorso, ma non c’è stato nulla da fare per salvarlo.

Il fatto è accaduto durante una sessione di surf a largo delle isole indonesiane Mentawai. Mika Jones, dopo essere uscito da un’onda molto alta, è finito in maniera improvvisa sott’acqua. Una volta che è riemerso dal mare, l’hawaiano è stato soccorso da amici e colleghi presenti, ma la situazione è sembrata subito molto difficile, visto che si sono accorti di una grossa ferita all’altezza dell’inguine dalle quale usciva tantissimo sangue.

A raccontare l’accaduto è Santiago Pereira, surfista uruguaiano: “Quando è riemerso dalla schiusa, diversi secondi dopo, si è accorto di essersi tagliato all’inguine. Lo abbiamo messo sulla barca, poi gli abbiamo applicato un laccio emostatico”.

La figlia di Mika Jones, Isabella, ha poi ricordato il padre in un post su Instagram: “Vorrei che tu fossi qui ancora con noi. Sono felice che stesse facendo quello che amava di più. La mia vita non sarà più la stessa senza di te. Grazie per avermi insegnato così tante lezioni sulla vita”. Un omaggio per l’hawaiano è arrivato anche da Roberto D’Amico. Il surfista italiano, anch’esso su Instagram, ha voluto ribadire il suo gran dolore per l’atleta scomparso in circostanze così tragiche.