Mondiali femminili, Alisha Lehmann da copertina: incoronata First Lady

I mondiali di calcio femminile sono appena iniziati e c’è già chi si rende protagonista sia dentro che fuori dal campo: Alisha Lehmann è stata incoronata first lady.

La calciatrice fa parte delle atlete convocate da Inka Grings, commissario tecnico della Svizzera. Le elvetiche hanno esordito nella rassegna iridata femminile, competizione tanto attesa che si sta disputando in Australia e Nuova Zelanda.

La Svizzera ha aperto le danze del proprio torneo con una convincente vittoria contro le Filippine. Il match è stato deciso dalle reti di Ramona Bachmann su rigore e di Seraina Piubel a metà ripresa. Alisha Lehmann non è scesa in campo da titolare ma è stata chiamata in causa dal ct al 70′ al posto della Bachmann.

Nonostante l’esordio al mondiale con la maglia della Svizzera sia avvenuto solo al 25′ del secondo tempo, Alisha Lehmann ha fatto comunque parlare di sé. La calciatrice ammirata nella Woman’s Super League con la maglia dell’Aston Villa è una vera reginetta dei social e su Instagram può contare quasi 14 milioni di followers.

Alisha Lehmann brilla ma fuori dal campo: le sue foto fanno il giro del mondo

La sua notorietà l’ha resa nel giro di pochi mesi una vera e propria influencer e in rete è una delle calciatrici più note a livello mondiale. La Lehmann, di recente, ha aggiunto un altro tassello che contribuisce certamente alla sua fama. Oltre a essere una discreta giocatrice sono gli scatti social ciò che rendono la Lehmann famosissima.

Come sottolineato dal The Sun, la calciatrice elvetica è stata immortalata nella copertina della rivista SWM. Alisha Lehmann diventa così la prima donna a conquistare la prima pagina di SWM, onore capitato prima di lei ad atleti come Treovh Chalobah del Chelsea e John Stones del Manchester City, ma anche a star del pop come lo statunitense Chris Brown.

Negli scatti apparsi in copertina la Lehmann indossa un ammaliante completo in pelle nera realizzato da MJ Jones Spiked Collection. Le foto della Lehmann sono state accompagnate dalla scritta “First Lady“, ingegnoso gioco di parole che sottolinea come l’elvetica sia la prima donna ad apparire in copertina ma anche la calciatrice più influente presente alla Coppa del Mondo 2023. Nonostante le continue attenzioni dei tabloid e le numerose immagini che fanno costantemente il giro del web, Alisha Lehmann si è dimostrata pienamente focalizzata nell’impegno con la nazionale svizzera che tornerà in campo martedì 25 luglio contro la Norvegia.