Il top club europeo batte l’Arabia: oltre 100 milioni per Lautaro!

Inter, occhio a Lautaro Martinez. Non solo possibili offerte dall’Arabia Saudita, anche un top club potrebbe sforare i 100 milioni.

L’estate 2023 del calciomercato passerà alla storia come una delle più particolari. Merito, o colpa, dipende dai punti di vista, del fondo PIF. Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita ha infatti dato il via ad un folle mercato al rialzo al fine di rendere la Saudi League uno dei principali campionati del mondo.

Per farlo, come detto, i sauditi non stanno badando a spese. E non si tratta solo di giocatori nella parte finale della loro carriera, ma anche di calciatori, vedasi i casi di Milinkovic-Savic o Koulibaly, che sono nel prime della loro vita da calciatore. Naturale quindi che i tifosi siano molto preoccupati che un’offerta indecente possa spingere i loro club a sacrificare anche i calciatori più rappresentativi sull’altare del profitto e della plusvalenza.

In casa Inter c’è grande timore soprattutto per Lautaro Martinez. La stella argentina, ormai definitivamente punto fermo e perno sul quale i tifosi dell’Inter sperano si possa costruire un undici in grado di riportare lo Scudetto nella Milano nerazzurra, è attenzionato e le sirene arabe già sono arrivate. Al momento per Lautaro ha mostrato l’ambizione di voler continuare a vincere in Europa e, anche di fronte ad un offerta monstre superiore ai 100 milioni, i tifosi sono abbastanza tranquilli. Ma se invece degli arabi a bussare fosse un top club europeo?

Mbappé e il valzer di punte: anche Lautaro rischia?

Tutto gira attorno a Kylian Mbappé. Se l’attaccante del PSG dovesse dire addio e trasferirsi, come da diverso tempo si vocifera, al Real Madrid, allora si aprirebbero scenari di mercato che non faranno piacere ai tifosi italiani. Tremano i tifosi del Napoli, preoccupati di una possibile offerta monstre per Osimhen da parte di un PSG intenzionato a curare con un colpo l’addio di Mbappé, tremano anche quelli dell’Inter, perché potrebbe invece essere Lautaro il grande colpo del PSG.

Al momento infatti Lautaro ha fatto orecchie da mercante alle proposte dall’Arabia Saudita. A 25 anni l’argentino vuole provare a vincere qualcosa di prestigioso in Europa, magari con la maglia dell’Inter. Ma qualora arrivasse il PSG con più di 100 milioni cash? Il timore da parte dei tifosi nerazzurri non è campato in aria. Sia Lautaro sia l’Inter potrebbero cogliere al volo l’occasione. Al momento però tutto dipende da Mbappé e dai suoi mal di pancia all’ombra della Torre Eiffel.