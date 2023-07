Serie A: niente Napoli, Beto va in un’altra big

Beto potrebbe cambiare squadra in questo calciomercato e una big è ormai pronta a superare il Napoli.

Il futuro di Beto continua ad essere in forte bilico. L’Udinese non ha nessuna intenzione di mollare il suo attaccante, ma le big iniziano a muoversi e a questo punto trattenerlo sembra molto complicato.

Secondo quanto riferito da sportnews.snai, un’altra big in queste ultime ore si sarebbe inserita nella corsa di calciomercato per Beto e a questo punto il Napoli è più lontano. Naturalmente la sessione è lunga e può succedere di tutto e in questo senso nelle prossime settimane sono attese delle novità molto importanti.

Calciomercato: Beto in una big, ecco con chi firma

Il nome di Beto già da gennaio è stato accostato a diverse big, ma l’attaccante ha sempre sposato la causa Udinese considerando anche la sua volontà di continuare il percorso di crescita senza fare un salto di qualità troppo presto. Ora, però, la situazione è cambiata e il calciatore potrebbe decidere di sposare una big per consentire di andare a caccia di obiettivi molto importanti.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quali saranno anche le scelte del diretto interessato. Beto in questo calciomercato è stato più volte accostato al Napoli, ma ora c’è un’altra big che è pronta ad inserirsi nella corsa. Stiamo parlando dell’Inter, che ormai ha mollato la pista Lukaku. Difficile ad oggi ipotizzare se i nerazzurri punteranno solo su di lui oppure faranno più di un acquisto, ma è un obiettivo e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Beto sicuramente è molto cercato dalle big e quindi per l’Udinese sembra essere molto complicato una sua conferma. Ora possibile che si inizia a trattare con le squadre interessate per capire la fattibilità di questa operazione.

Mercato: Beto nel mirino dell’Inter

Beto è uno degli obiettivi di calciomercato dell’Inter e vedremo se alla fine i nerazzurri punteranno sul giocatore dell’Udinese oppure no. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e per questo motivo bisognerà attendere ancora un po’ prima di avere un quadro molto più chiaro.

il giocatore piace molto a Inzaghi e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire dove andrà a giocare Beto.