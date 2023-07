Sainz-Leclerc, ormai è guerra: attacco diretto dopo il GP

Aria sempre più tesa nel box Ferrari. Ecco cosa è successo tra i due piloti del Cavallino dopo il GP di Silverstone.

La stagione della Ferrari, non è un mistero, non sta andando come previsto. Le monoposto di Maranello continuano a soffrire un distacco esagerato dalle Red Bull. Verstappen si avvia a vincere in ciabatte il suo ennesimo mondiale, ma la Rossa fa fatica anche nei confronti delle altre scuderie a ridosso del team anglo-austriaco.

Il Gran Premio di Silverstone ci parla infatti di un’ordine di arrivo che ha visto le Ferrari non solo dietro le due Red Bull, ma anche dietro le due Mercedes, le due McLaren, l’Aston Martin di Alonso e addirittura la Williams di Albon. Un nono e un decimo posto per Leclerc e Sainz, con una stagione che sembra ormai difficile da sistemare.

Come se non bastasse poi anche all’interno del box le cose non vanno nel migliore dei modi. La Ferrari stecca fuori e vive un momento di tensione dentro, con i due piloti Leclerc e Sainz che sembrano essere ai ferri corti e il team manager Vasseur che si ritrova quindi con in mano una doppia patata bollente. A mostrare i maggiori malumori è il pilota spagnolo che anche ieri, dopo la gara, non ha perso occasione di lanciare una frecciatina al team e al compagno di squadra.

Ferrari, continuano i malumori nel box tra Sainz e Leclerc

L’anno scorso, proprio in Gran Bretagna, Carlo Sainz riuscì a vincere il suo primo e fino ad ora unico Gran Premio. A distanza di un anno però la gara è stata totalmente diversa. Con tanti problemi legati alla macchina Sainz non è riuscito ad andare oltre la decima posizione, finendo dietro il compagno di squadra Charles Leclerc. E, proprio nei confronti di Leclerc, Sainz ha fatto alcune dichiarazioni nel post gara.

“Senza la safety car avrei potuto superarlo.” ha detto a DAZN. “Ero molto più veloce.” Parole che, inserita in un contesto di frizioni tra i due compagni di squadra, rendono il weekend di Vasseur ancora più problematico. Il rischio di una guerra fredda tra i due piloti, anche a seguito di quanto successo in Austria nel Gran Premio precedente, è concreto e potrebbe peggiorare ulteriormente una stagione che, a Maranello, considerano già difficile da raddrizzare.