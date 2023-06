Ferrari-Mercedes, clamorosa operazione di mercato: cambia subito squadra

Ferrari e Mercedes stanno portando a termine un’operazione che fa discutere nel mondo della Formula 1. Un cambio immediato che può risultare decisivo

Le due scuderie di riferimento del Circus devono recuperare un gap piuttosto importante dalla scatenata Red Bull. Le ultime manovre di Toto Wolff e Frederic Vasseur sono rivolte proprio a questo.

L’attuale situazione in Formula 1 vede una sola scuderia al comando. La Red Bull non conosce eguali in questa fase, forte di un vantaggio tecnico accumulato nelle ultime due stagioni che nemmeno il budget cap e le conseguenti penalizzazioni sono riuscite ad intaccare. I team all’inseguimento, come Ferrari e Mercedes, devono sperare in un miracolo per ricucire la distanza tecnica che li separa da Max Verstappen e Sergio Perez.

L’Aston Marin è il team che si è avvicinato di più proprio nel 2023, grazie non a caso ad un innesto proveniente proprio da Milton Keynes. Dan Fallows, ex braccio destro di Adrian Newey ha realizzato una vettura davvero strabiliante. L’AMR23, cambiata del 90% rispetto alla monoposto 2022 ha consentito fino a questo momento a Fernando Alonso di essere costantemente a ridosso dei migliori.

Il podio non è diventato più un’utopia ma una costante per lo spagnolo. Allo stesso modo anche Mercedes e Ferrari stanno cercando di modificare le proprie vetture per assomigliare (soprattutto nella zona delle pance e del fondo) il più possibile alla Red Bull.

La Mercedes fa spesa in casa Ferrari: gli ultimi colpi di Toto Wolff

Frederic Vasseur sta portando avanti una rivoluzione tecnica piuttosto rumorosa a Maranello. Dopo l’addio di David Sanchez e il ridimensionamento di Inaki Rueda, il prossimo a salutare è Laurent Mekies, che passerà in Alpha Tauri.

Il nuovo team principal della Rossa vuole mettere mano alla squadra di ingegneri del Cavallino e sta portando avanti un mercato aggressivo in vista del 2025. Considerando i periodi di “gardening leave” che la F1 impone, bisogna programmare con un anno di anticipo. Il problema, però, è che la Ferrari oltre ad introdurre nuove figure ne sta anche perdendo delle altre. Due importanti perdite ed una rossa che continua a faticare.

Secondo quanto riferito dalla testata spagnola Motor.es, infatti, due ingegneri italiani sono pronti a sbarcare a Brackley. Si tratta di Angelo Rosetti ed Emanuele Guidotti, scelti da Toto Wolff per il progetto 2024. Il primo ha lavorato in Ducati e Alfa Romeo ed è in Ferrari dal 2011, occupandosi di motori. Il secondo, invece ha addirittura trascorsi nella Nasa ed ha lavorato nel settore power unit dal 2014. Insomma due perdite importanti a cui Vasseur dovrà porre rimedio al più presto.