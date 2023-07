Bonucci lascia la Juve: resta in serie A, la destinazione è impensabile

Clamorose indiscrezioni per quanto riguarda Leonardo Bonucci. Ecco cosa ha fatto il difensore bianconero con Sarri.

Leonardo Bonucci è stato senza dubbio uno dei protagonisti dell’ultimo decennio del calcio italiano. Il difensore originario di Viterbo, a parte un anno poco fortunato con la maglia del Milan, ha legato il suo nome a quello dei bianconeri della Juventus. Ben 12 stagioni, in due occasioni diverse, e più di 500 presenze.

Bonucci ha praticamente vissuto tutta l’epoca della rinascita juventina con Antonio Conte, del passaggio a Massimiliano Allegri e infine l’ultimo trionfo in Italia targato Maurizio Sarri, prima dell’annata con Andrea Pirlo e del ritorno in panchina di Allegri. Anni in cui ha vinto 8 Scudetti, 4 Coppe Italia e 5 Supercoppe Italiane.

L’ultimo Scudetto, come detto, vinto con Maurizio Sarri, tecnico adesso alla Lazio, squadra secondo la quale, stando alle ultime indiscrezioni di mercato riportate da Repubblica e rilanciate da vari giornalisti sui social, potrebbe essere la prossima destinazione di Bonucci.

Bonucci si offre alla Lazio, ma sullo sfondo c’è anche la Sampdoria

Il difensore infatti è sempre più fuori dai piani della Juventus, la società lo ha messo fuori rosa e potrebbe quindi dare il suo addio a Torino già durante questa stagione. Alla soglia dei 37 anni l’ex difensore del Bari è pronto ad una nuova avventura, chiudendo, forse definitivamente, la sua carriera, lunga e proficua, con la Juventus.

Secondo le indiscrezioni raccolte Bonucci non avrebbe intenzione di aspettare la scadenza del suo attuale accordo con i bianconeri nel 2024 per liberarsi a zero, ma starebbe spingendo per un’addio già questa estate. Lo stesso difensore si sarebbe infatti proposto a Maurizio Sarri e sarebbe adesso in attesa di capire se la Juventus, che nel frattempo ha risolto la questione direttore sportivo, è pronta a liberarlo.

In alternativa per Bonucci, qualora non restasse alla Juventus e non si concretizzasse con la Lazio, ci sarebbe anche la possibilità di provare l’avventura in Serie B alla Sampdoria di Andrea Pirlo. L’attuale tecnico dei blucerchiati è infatti stato prima compagno di spogliatoio di Bonucci e poi anche suo allenatore e vedrebbe di buon occhio la presenza di un calciatore esperto e carismatico per riportare in alto la sua squadra nel tentativo di centrare immediatamente la promozione in massima serie. Tutto dipende comunque da come si svolgeranno le trattative per il via libera da parte della Juventus, con la mossa di liberare Bonucci che potrebbe essere una delle prime cose che il nuovo direttore sportivo, l’ex Napoli Cristiano Giuntoli, si troverà a fare.