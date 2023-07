Inter pronta allo scippo: la Roma è spiazzata

Siamo ormai nel vivo del calciomercato estivo e l’Inter è pronta a chiudere un’operazione andando a beffare la Roma.

Potrebbero arrivare brutte notizie in sede di mercato per José Mourinho e proprio dalla ‘sua’ Inter. I nerazzurri sono infatti piombati su un obiettivo dei giallorossi.

Il calciomercato appassiona da sempre i tifosi con intrecci, trattative, colpi e beffe che accendono l’estate in attesa di fare sul serio in campionato. In questi giorni le squadre sono al lavoro per chiudere quelle trattative impostate da tempo e regalare ai propri allenatori le rose complete. L’Inter sta cercando di portare a Milano un nuovo centravanti dopo gli addii di Lukaku e Dzeko (quest’ultimo già rimpiazzato dall’acquisto a zero di Thuram).

Calciomercato Inter, pronta la beffa alla Roma

Stando a quanto riportato da Cronache di spogliatoio, l’Inter avrebbe allacciato i contatti con Gianluca Scamacca. Il complicarsi della trattativa per Alvaro Morata, starebbe portando i nerazzurri sul giocatore che era fortemente nel mirino della Roma. Il classe 1999 sembra essere in procinto di tornare in Italia dopo una stagione in Premier League al West Ham, rovinata nel finale dall’infortunio che lo ha colpito ma condita dalla vittoria della Conference League.

Il giocatore piace molto a Mourinho che lo vorrebbe per rinforzare il proprio reparto avanzato considerato l’infortunio che ha colpito Abraham. I nerazzurri erano decisi a puntare su Morata che però in queste ore si starebbe allontanando per via delle proposte dalla Juventus e dall’Arabia Saudita.

Considerate le difficoltà per lo spagnolo i nerazzurri sono pronti ad accelerare per il centravanti romano che recentemente ha dichiarato di sognare un ritorno in giallorosso. Autore di 16 gol nella Serie A 2021/2022, l’attaccante vuole mettersi in mostra anche agli occhi di Roberto Mancini per guadagnare un posto in vista degli europei che si terranno nel 2024. Con il ritorno in Italia ed una maggiore continuità per l’ex Sassuolo potrebbe essere più semplice conquistare un posto in nazionale.

L’Inter lavora su più fronti in queste ore essendo impegnata nella ricerca dei due portieri che dovranno sostituire Handanovic ed Onana. Nel frattempo Marotta cercherà di accelerare nella trattativa con il Sassuolo per portare a casa l’attaccante italiano e battere la concorrenza in particolare della Roma. Giallorossi che di contro potrebbero tentare un inserimento last minute proprio su Morata, cercando di convincere lo spagnolo ad accettare la capitale come destinazione per il proseguimento della sua carriera.