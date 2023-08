Giulia Salemi rovente: che spettacolo col mini costume

Giulia Salemi torna protagonista, in questo caso sono le foto in barca dell’influencer ad alzare la temperatura dei suoi fan.

È una delle vip del web più seguite, Giulia Salemi mantiene sempre un grande rapporto con il suo pubblico e prova a stupirlo ogni volta con foto che arrivano per sbaragliare la concorrenza di tutta la sua concorrenza.

L’estate continua e con essa anche le foto delle influencer italiane, che combattono a suon di click. Selfie e foto artistiche non mancano, soprattutto quando c’è da aumentare il numero dei follower ed avere sempre più visibilità, come nel caso di Giulia Salemi.

L’ex gieffina è una delle regine del gossip per la storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, ma anche per l’esposizione web-mediatica con una sorta di vita trascorsa sul web minuto per minuto. Tutti gli spostamenti sono certificati, in questo caso mostrando un costume mozzafiato su una barca per il relax in mezzo alle onde del mare.

Salemi esplosiva in costume

È stata protagonista proprio qualche giorno fa per una sorta di “rifiuto” al suo ritorno nella trasmissione di Mediaset che l’ha lanciata, il Grande Fratello nella prossima edizione farà a meno di lei, forse considerata troppo trash per il nuovo corso di Canale 5. Non mancheranno però i progetti da settembre, proprio per questo il tempo estivo va sfruttato al meglio in vacanza, il costume nero di Giulia Salemi la riporta al centro dell’attenzione per il pubblico.

Quasi come se fosse una sorta di Cat Woman, il costume in black la porta ad essere la più premiata del web in fatto a like e commenti. L’esercito dei fan non manca mai, sottolineando così l’affetto per lei nei suoi scatti a Capri, non gli unici per altro in questi giorni. Il costume ammalia e fa infiammare il pubblico maschile, sempre più catturato dalla bellezza italo-iraniana, dal corpo seducente e dallo sguardo intrigante, seppur nascosto in questo caso dagli occhiali da sole.

Il suo divismo da una parte è controproducente, dall’altra parte sembra essere la ricetta vincente, considerando anche l’affetto del pubblico femminile, che la vede come un’icona di stile. I numeri lo confermano, con quasi due milioni di fan detta legge sul web e vorrà proseguire concentrandosi nel prossimo autunno sul suo brand, da lanciare e valorizzare per mettere da parte eventuali richieste della tv.

Non disdegnerebbe però eventuali partecipazioni ad alcune fiction, era in compagnia qualche giorno fa delle attrici di Mare Fuori e già questo è bastato per scatenare i fan della serie.