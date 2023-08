Vestito cortissimo: Greta Rossetti da bollino rosso

Greta Rossetti sta trovando sempre più successo nel mondo social. Questo ovviamente per via della sua bellezza, che lascia ogni volta i follower senza fiato.

Con il passare dei giorni, Greta Rossetti sta riscuotendo sempre più successo sui social network, in particolare su Instagram.

La svolta che della sua carriera nel mondo dello spettacolo è arrivata grazie al noto programma “Temptation Island“, dove ha partecipato nell’ultima edizione come tentatrice. Al termine dello stesso, la ragazza inizia una storia d’amore con Mirko Brunetti, inizialmente entrato con la fidanzata Perla Vatiero. I due si mostrano più felici che mai sui social, con Greta che non perde occasione nel condividere gli scatti con i fan.

Per la bella Greta, però, c’è spazio anche nel mondo dello sport. In passato, infatti, ha condotto diversi programmi sportivi per l’emittente televisiva Sportitalia. Ora si dedica a tempo pieno sui social, dove svolge il lavoro di influencer. A tal proposito, i contenuti che pubblica quotidianamente riscuotono sempre un grande successo. Come già accennato, Greta Rossetti sta ottenendo sempre più consensi sul noto social network Instagram, tanto che il suo profilo è arrivato a quota 381.000 follower.

Greta Rossetti è mozzafiato, vestitino da urlo: fan senza parole

Questo ovviamente per via dei contenuti che posta con grande frequenza, dove mette in mostra tutto il suo splendore. Gli scatti sono sempre accolti con grande entusiasmo dal pubblico, che spesso e volentieri può ammirare delle forme da far girare la testa. L’ultimo scatto, ovviamente, non poteva essere da meno.

Nella foto in questione possiamo ammirarla con indosso un vestito, decisamente corto, di colore arancione. A catturare l’occhio dei fan è un fisico a dir poco statuario, con la posa scelta che lo risalta in maniera impeccabile. Il contenuto in questione ha fatto il boom di like e commenti, con i followers che si sono scatenati in vari modi. L’avventura sull’Isola dei tentatori per la bella Greta è finita, ma la ribalta è appena cominciata.

“Greta sei stupenda” e “stupenda dentro e fuori”, sono solo alcuni dei commenti che i fan le hanno riservato. Ovviamente non possono mancare quelli di cattivo gusto, con molti utenti che pensano sia solamente in cerca di visibilità. Nonostante questo Greta vuole stupire ancora, con scatti pronti a lasciare tutti senza fiato. Il pubblico più fedele è già in trepidante attesa di contenuti che, sperano, possano rendere il suo profilo ancora più “bollente”.