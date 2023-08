Zaniolo in bianconero: contatto con l’agente e sfida in Premier League

Il passaggio di Nicolò Zaniolo in bianconero sembra ormai molto vicino: la trattativa potrebbe concludersi presto.

All’inizio di questo 2023 Nicolò Zaniolo decideva di lasciare la Roma e di accettare la corte del Galatasaray, che ha fortemente voluto il centrocampista di Massa. Anche grazie al contributo dell’ex romanista lo storico club di Istanbul è riuscito a trionfare in Super Lig dopo 4 anni di digiuno. Cinque gol in dieci presenze in campionato per Zaniolo, che ha così rilanciato la sua carriera dopo l’ultimo periodo a Roma non proprio esaltante.

Anche grazie a questi ultimi mesi è tornato un certo interesse per Zaniolo da parte di alcuni importanti club. In queste ultime settimane si è parlato molto della Juventus, che segue il giocatore già da qualche anno. I bianconeri hanno bisogno di una pedina di spessore per rinforzare il proprio centrocampo e il nome di Zaniolo è uno di quelli presenti nella lista di Giuntoli.

Inoltre, di recente il centrocampista del Galatasaray ha rilasciato un’intervista dove affermava che giocare nella Juve è sempre stato il suo sogno. Dopo quelle parole in molti immaginavano che uno dei colpi di questo calciomercato estivo sarebbe stato proprio il passaggio di Zaniolo alla Juventus.

Zaniolo vestirà la maglia bianconera: accordo vicino

Tuttavia almeno finora la Signora non ha affondato il colpo, anche perché in questo momento il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è impegnato nel cercare di portare a termine le cessioni dei vari giocatori in esubero. Ma allora quale sarà il futuro di Zaniolo? Lo vedremo davvero di nuovo in Serie A o il suo destino sarà altrove?

Stando agli ultimi rumors pare che un club molto noto a tinte bianconere stia facendo davvero sul serio per il centrocampista italiano, ma non stiamo parlando della Juventus. Sul giocatore, infatti, è piombato il Newcastle, che ha messo a segno qualche settimana fa il colpo Tonali dal Milan. Al momento non sono ancora arrivate proposte ufficiali da parte dei Magpies. Il 24enne non ha preso parte alla vittoria del Galatasaray nei preliminari di Champions League contro lo Zalgiris per un infortunio al dito.

Il club di Istanbul deve ora vedersela con l’Olimpia Lubiana per il terzo turno di qualificazione ai gironi di Champions, ma l’attenzione è soprattutto sul futuro di Zaniolo. Il suo agente, stando alle ultime voci, sarebbe in trattative anche con un altro club inglese e una squadra della Pro League saudita.