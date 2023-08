La Juventus propone lo scambio: l’Inter ha risposto così

Una clamorosa opportunità di mercato sull’asse Torino-Milano: ecco la proposta bianconera, Marotta ha già deciso

Quella a cui stiamo assistendo ormai da diverse settimane è certamente una delle estati più calde e movimentate degli ultimi anni. Il calciomercato estivo, come consuetudine, sta monopolizzando l’attenzione delle più importanti società d’Europa.

Anche in Serie A i cambiamenti sono ormai all’ordine del giorno. Dal Milan, che ha di fatto stravolto la rosa a disposizione di Stefano Pioli, passando per il lavoro oculato di Marotta e Ausilio che hanno puntellato un’Inter già molto forte, fino alla Juventus che deve ancora dare il meglio di sè soprattutto per quanto riguarda i nuovi innesti.

E proprio Inter e Juventus potrebbero finire per dedicare le proprie attenzioni – come già accaduto in passato più e più volte – ad una clamorosa ipotesi che intreccerebbe due pedine di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri che non rappresentano più una vera e propria priorità per l’anno prossimo.

Secondo quanto viene riferito da ‘Interlive.it‘, da qui alle prossime settimane potrebbe realmente prendere quota un clamoroso affare tra Juventus ed Inter. Il club bianconero, che appare in ritardo rispetto alla concorrenza riguardo ai nuovi innesti, ha messo nel mirino uno degli esuberi di lusso a disposizione di Simone Inzaghi e ormai da tempo finito sulla lista delle cessioni estive.

Scambio clamoroso: Giuntoli ‘chiama’ l’Inter

Si tratta di Robin Gosens che, di fatto, dopo una serie di prestazioni deludenti sembrava destinato a lasciare l’Inter per approdare in Bundesliga. La pista che avrebbe portato il tedesco al Wolfsburg, però, sembra essere irrimediabilmente sfumata visto che il club – che ha concluso la stagione all’ottavo posto in campionato – ha già acquistato Rogerio dal Sassuolo.

E così Allegri, che non vede più di buon occhio Alex Sandro, sarebbe ben felice di puntare sull’ex atalantino. La Juventus, per convincere Marotta, metterebbe sul tavolo il cartellino di Luca Pellegrini. Il terzino romano, reduce da sei mesi di ottime prestazioni prima con l’Eintracht Francoforte e poi con la maglia della Lazio, è stato recentemente accostato a diversi club protagonisti in Serie A. Nell’anno da poco passato, Pellegrini ha accumulato 22 presenze senza nè gol nè assist vincenti.

L’eventuale proposta del ds Giuntoli, però, difficilmente verrebbe accolta con un sì dai nerazzurri. Perchè Marotta sembrerebbe intenzionato ad alzare un muro invalicabile, negando la possibilità che Gosens possa vestire la casacca della Juventus. In scadenza nel 2026 con la ‘Beneamata’, il laterale tedesco ha collezionato 49 presenze tra campionato e coppe con 4 gol all’attivo.