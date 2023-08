Laura Cremaschi, bikini da urlo: l’ultima foto ha conquistato Instagram

Laura Cremaschi è sempre più una delle regine dell’estate, una foto in costume la rende virale agli occhi dei tanti fan.

La showgirl è protagonista, le sue qualità fisiche non passano di certo inosservate. In attesa della prossima stagione televisiva, fa il pieno di energie al sole e sfruttando anche l’amore dei fan che non manca mai. L’ultimo post social ha scatenato tutti i suoi fan.

Il game show pre serale Avanti un altro ha avuto il merito di lanciare tante influencer, e alcune stanno infiammando l’estate degli italiani. Fra queste, un posto di rilievo lo prende senza dubbio Laura Cremaschi, una bionda dal fisico statuario che è sempre molto seguita sui social.

Insieme alle sue colleghe in tv ha ormai una sorta di sfida nel caricare i contenuti più piccanti per i fan, in questo caso l’intento è riuscito benissimo. È in vacanza da un bel po’, le sue foto tengono compagnia agli italiani che vogliono ben presto rivederla su Canale 5.

Cremaschi hot, uno scatto da sogno

Uno scatto intenso in mare, che sconvolge i sensi degli italiani: la Cremaschi è on fire, la sua ultima foto su Instagram affascina tutto il pubblico del web. La showgirl di Canale 5 è ormai un’assoluta protagonista sui social, sa benissimo come tenere dalla sua parte i tanti followers, allettati da foto da urlo e contenuti sempre più piccanti.

Uno scatto che la pone come assoluta protagonista, ha già potuto festeggiare recentemente un primo traguardo sul web: ha un milione di fan su Instagram. Numeri che la portano ad essere al top, è uno dei volti più cercati dal pubblico e allo stesso tempo anche dai brand pubblicitari, che potranno così affidarsi a una showgirl dall’indubbio fascino e dalla resa importante guardando al numero dei sostenitori e ai tanti like che riceve in ogni foto.

Il “duello a distanza” con le altre colleghe televisive continua, soprattutto con l’appoggio di tante altre star del web. Una smile con il fuoco – a indicare proprio il suo essere piccante – è stata inviata da Erjona Sulejmani, ex moglie del calciatore Dzemaili ma soprattutto vera e propria icona del web, con foto esplosive del suo decolleté sempre ben in mostra. La Cremaschi incassa i complimenti e guarda avanti, nelle prossime settimane si tornerà negli studi televisivi e si cercherà di essere ancora protagoniste indiscusse della televisione italiana mostrando una bellezza sempre più straripante.