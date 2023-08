Italia, figuraccia Mondiale: il video ha fatto il giro dei social

Non basta la cocente eliminazione della Nazionale italiana dai Mondiali femminili: il video dell’autogol fa il giro del web

La famosa Legge di Murphy dice che, quando qualcosa può andare storto, certamente lo farà. Uno dei più famosi corollari di questo assunto dice anche che, per quanto una cosa possa andare male, potrà sempre andare peggio, e spesso anche questo si rivela essere vero.

È quello che è successo alla Nazionale italiana di calcio femminile, eliminata ai gironi dai Mondiali di categoria a causa della sconfitta per 3-2 contro il Sud Africa, arrivata dopo il pesante 5-0 subito per mano della Svezia. Le Azzurre hanno concluso il girone G al terzo posto con soli 3 punti, frutto dell’unica vittoria del torneo, l’1-0 della prima giornata contro l’Argentina.

E dire che la partita non si era neanche messa male, almeno all’inizio. Le ragazze allenate da Milena Bertolini si erano portate in vantaggio già dopo soli 11 minuti con il gol di Arianna Caruso, ma è stato uno sfortunato autogol a cambiare le sorti della gara.

Italia, autogol clamoroso: il video di Orsi fa il giro del mondo

Al 32′ infatti, una palla lunga che non sembrava per nulla pericolosa è stata facilmente intercettata da Elena Linari, la quale ha deciso di scegliere la soluzione più semplice e scaricare alla compagna più vicina, ovvero Benedetta Orsi. La calciatrice in forza al Sassuolo, vista la pressione di Jermaine Seoposenwe, ha cercato il retropassaggio, ma è proprio lì che è accaduto l’irreparabile.

La ragazza non si è infatti accorta che il portiere Francesca Durante si trovava in posizione troppo sbilanciata, e non sarebbe mai potuta arrivare in tempo per controllare il passaggio. Il pallone ha quindi continuato, inarrestabile, la sua corsa, finendo in porta e regalando il pareggio alle sudafricane. Il video dell’autogol ha fatto il giro del mondo, venendo trasmesso da canali internazionali quali FOX Sports negli Stati Uniti e BBC Sport in Gran Bretagna.

Approfittando dello sbandamento dell’Italia dovuto all’errore, che ha aumentato la paura e la pressione sentite dalle calciatrici, il Sudafrica è passato in vantaggio al 67′ grazie al gol di Hildah Magaia, ma soltanto sette minuti dopo è stata di nuovo Arianna Caruso a rimettere in gioco la qualificazione.

Qualificazione definitivamente sfumata durante il recupero quando, dopo soli due minuti dal novantesimo, Thembi Kgatlana ha segnato il gol del definitivo 3-2, che ha eliminato le Azzurre dal Mondiale e regalato alle Campionesse d’Africa in carica una storica qualificazione agli ottavi di finale, nei quali affronteranno l’Olanda.

Una sconfitta devastante e un’onta che resterà per sempre nella storia del nostro sport. L’Italia è uscita e di certo la Orsi non dimenticherà questa brutta giornata.