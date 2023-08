Gaia Sabbatini da urlo: incanta anche in ‘divisa’

Gaia Sabbatini è molto popolare sul web grazie alla sua bellezza con pochi eguali, oltre a essere una delle migliori atlete italiane in circolazione.

Si sa che il cosiddetto ‘popolo del web’ è sempre alla ricerca di belle ragazze su Instagram, e molti utenti hanno finito per imbattersi da tempo anche in Gaia Sabbatini. Col mondo del calcio non c’entra nulla, ma questo non è un ostacolo, soprattutto quando si ha il suo talento. Anche se in uno sport totalmente diverso, vale a dire l’atletica, in cui è ormai non più una promessa ma anzi una certezza in ambito italiano.

Molti la conosceranno soprattutto per i suoi capelli biondissimi e le foto che pubblica su Instagram, però a livello di carriera Gaia Sabbatini sta ormai riscuotendo molto successo. Non solo un ‘fenomeno social’, come alcuni osservatori disattenti potrebbero pensare: la mezzofondista teramana è campionessa europea U23 in carica sui 1.500 metri piani. Un titolo conquistato nel 2021 a Tallinn, in Estonia, e che ha consacrato un talento emergente dell’atletica italiana.

Nel settore, di lei si parla ormai da qualche anno, e nel 2020, a soli 21 anni, Gaia Sabbatini ha conquistato il suo primo titolo nazionale sui 1.500 metri piani indoor, poi bissato l’anno seguente. Da lì è stata tutta una rapida ascesa, passata per una bella prestazione al Golden Gala di Firenze del 2021, e poi per l’oro conquistato agli Europei U23 di Tallinn. Nello stesso anno ha poi preso parte alle Olimpiadi di Tokyo, arrivando in semifinale e facendo registrare il secondo miglior record personale di un’atleta italiana.

Gaia Sabbatini incanta in pista e fuori: selfie e titolo italiano

Nella sua carriera d’atleta si è specializzata soprattutto sui 1.500 metri piani, ma negli ultimi anni ha deciso di concentrarsi di più sugli 800, categoria in cui ha vinto vari ori a livello giovanile. Poi, nel 2020 è arrivato il primo bronzo negli 800 piani ai campionati italiani assoluti a Padova, e l’anno dopo un argento a Rovereto.

Nel 2022, sempre in questa categoria e nella stessa competizione, Gaia Sabbatini ha conquistato la medaglia d’oro ad Ancona, con il tempo di 2’01″07.

L’atleta delle Fiamme Azzurre è tornata in pista anche quest’anno nei campionati italiani assoluti a Molfetta, e di nuovo ha portato a casa una medaglia sugli 800 metri piani. Purtroppo solo un argento, sebbene abbia migliorato il tempo del 2022 (2’00″87), ma questo risultato conferma la sua ottima competitività nella categoria su cui si sta concentrando ora. E dopo la vittoria, ne ha approfittato per un selfie ‘in divisa’ nella sua camera d’hotel.