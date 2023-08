Moggi è una sentenza: che stoccata allo scambio Vlahovic-Lukaku

Luciano Moggi taglia corto e dice la sua sullo scambio fra Lukaku e Vlahovic: duro commento e una precisazione che fa riflettere.

I successi con la Juve, poi Calciopoli e una lunga battaglia legale, ma anche tantissimi colpi di mercato azzeccati dimostrando di essere un grande conoscitore di calcio e soprattutto un fine stratega nelle trattative.

Luciano Moggi è tutto questo ma è anche altro. Nella sua lunghissima carriera non si è mai tirato indietro quando ha avuto il compito di giudicare alcune operazioni di calciomercato o rispondere a chi muoveva critiche sul suo operato. Lo ha fatto spesso in accesi botta e risposta con Moratti, ma anche quando è stato chiamato a giudicare il nuovo corso della Juve post Calciopoli.

Niente sovrastrutture quindi per Moggi, che in una intervista in esclusiva rilasciata a Notizie.com ha voluto dire la sua sulle favorite per il prossimo campionato, sulle trattative condotte da molti club e su tutti dalla Juve. Inevitabile quindi la domanda sul tormentone dell’estate per i tifosi bianconeri. Lo scambio fra Lukaku e Vlahovic non piace affatto all’ex direttore, che ha mandato messaggi chiarissimi al suo ex club motivando quello che secondo lui sarebbe un affare da accantonare.

“Non lo farei mai”: Moggi è un fiume in piena

Tutto deve avere una logica, sia dal punto di vista tecnico che dai riflessi che una operazione di mercato può avere in futuro. Emerge questo nell’intervista esclusiva di Luciano Moggi, rilasciata a Notizie.com. Il suo commento è diretto ed è motivato in maniera convincente. “Lo scambio non lo farei mai”, tuona Moggi, spiegando di non apprezzare il carattere di Lukaku, e che la mossa, oltre che coinvolgere un attaccante di 23 anni per averne uno di 30 in cambio, può essere “controproducente per il futuro”. C’è un altro aspetto però che non convince l’ex componente della “triade”.

“Vlahovic, se lanciato in profondità, ha dimostrato che sa fare gol – ha ammesso Moggi -, e l’anno scorso forse si è demoralizzato strada facendo”. Spiegazione anche tecnica quindi, motivata anche dalla difficoltà del serbo nell’esprimersi al meglio con un centrocampo che non riesce a far emergere le qualità dell’ex viola, mai innescato per sfruttare le sue caratteristiche migliori.

Un “no” secco quindi da parte dell’ex dirigente della Juve, che regala però anche una carezza ai bianconeri. Alla domanda sulle possibili favorite della stagione ormai alle porte arriva un messaggio chiaro. Per Moggi il Napoli resta una squadra molto forte ma destinata ad incontrare difficoltà nel confermarsi, mentre i bianconeri potrebbero approfittare dell’assenza dalle coppe per tentare di scalare posizioni.