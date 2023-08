Calciomercato, andrà subito va: l’annuncio dell’agente, ha offerte

Un colpo di scena incredibile in Serie A. L’agente si è scagliato contro alle scelte societarie: ora andrà via subito, la verità

Tutto cambia in fretta sul fronte calciomercato. La sessione estiva è stata costellata da cambi totali e anche a sorpresa. Tanti top player hanno salutato le loro rispettive ex squadre per sposare progetti più avvincenti. Ora è tornato il malumore con il noto agente che ha svelato nel dettaglio tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni.

Un momento delicato in Serie A e non solo. Le proposte folli dall’Arabia Saudita hanno scombossulato anche il fronte calciomercato italiano con tanti addii eccellenti: su tutti quello di Milinkovic-Savic, ma non è l’unico. Ora i migliori club d’Europa dovranno lavorare duramente per cercare di accontentare i propri calciatori: previsti nuovi rinnovi sensazionali, ma le dinamiche di mercato non sono sempre così serene.

Pochi minuti fa un noto agente ha sparato a zero attaccando duramente il presidente De Laurentiis: punti di vista differenti per arrivare così allo scontro totale. Il suo assistito è pronto ad andar via subito svelando a Garcia le intenzioni.

Calciomercato, rivoluzione totale: tempesta in casa Napoli

Dalla vittoria dello Scudetto alla sessione estiva di calciomercato ricca di colpi di scena. Prima l’addio di Kim, trasferitosi al Bayern Monaco, poi i possibili addio di tanti big sempre alla porta.

Un fiume in piena Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, tra i tanti assistiti della sua scuderia Marat. Ai microfoni di Tvplay ha svelato che il terzino portoghese ha soltanto voglia di continuare la sua avventura in maglia azzurra. Soltanto c’è stata una richiesta aggiuntiva, ossia quella di prolungare per un altro anno anche accettando una riduzione su questi due, come annunciato dallo stesso Giuffredi.

Lo stesso procuratore ha aggiunto nel dettaglio quello che è suscesso: “Credo che De Laurentiis non abbia riconosciuto il giusto valore al mio assistito. Questo è assurdo visto che è uno dei migliori terzini della serie A”. Infine, ha rivelato: “Chiederemo la cessione in caso di offerte. Se non ci dovesse arrivare, Mario Rui resterà un giocatore scontento nella squadra degli scontenti”.

Dal rinnovo sensazionale di capitan Di Lorenzo, sempre assistito da Giuffredi, alla rottura per il futuro del terzino portoghese. In poco tempo tutto è cambiato in casa partenopea: le offerte non sono state mai prese in considerazione, come ha chiosato lo stesso noto procuratore.