Ilary Blasi, che mazzata per i suoi fan: la notizia è appena arrivata

I fan di Ilary Blasi sono decisamente preoccupati per l’ultima notizia sulla conduttrice romana, un fulmine a ciel sereno per lei.

È un momento delicato per la conduttrice di Mediaset, che sta già affrontando una vicenda abbastanza spinosa con la separazione dall’ormai ex marito Francesco Totti, cui si aggiunge un altro problema.

Ilary Blasi non vive un momento felice, i sorrisi mostrati nella vacanza di qualche settimana fa a Rio de Janeiro sembrano essere già un lontano ricordo. La presentatrice intanto dovrà capire quale futuro ci sarà per lei in televisione, al momento non ha certezze per la stagione 2023-24.

La svolta sui reality voluta da Mediaset potrebbe mettere un po’ in panchina la conduttrice romana, che dovrà pensare anche a ben altro da dover risolvere. Un caso estivo in più per Ilary Blasi tiene banco tra quanti la seguono con grande affetto sui social e non solo.

Ilary Blasi, la news non piace ai fan

Come riporta gossipetv c’è una novità da registrare, una possibilità non troppo felice per la conduttrice romana sempre al centro dell’attenzione anche per il suo privato. La separazione con Francesco Totti sta facendo ancora discutere, ma anche la vita sentimentale di Ilary è stata vagliata. In questo caso, gli esperti del gossip sottolineano come potrebbe essere finita la sua storia, Ilary avrebbe lasciato Bastian Muller, il compagno tedesco con il quale era stata in vacanza proprio a Rio.

Una notizia shock per gli amanti del gossip, che potrebbe essere avvalorata da un indizio comunque importante. Ilary Blasi avrebbe recentemente trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna con la sua amica Michelle Hunziker, ma senza portare il suo compagno tedesco e non ci sono più aggiornamenti sul suo rapporto con Muller. Nessuna foto, nessun messaggio sui social: la Blasi ha quasi “ghostato” questo rapporto, lasciando i fan con la grande incertezza su tutta la vicenda. Un periodo non semplice per l’ex signora Totti.

Ilary Blasi insieme alla nonna più sexy della tv italiana come la Hunziker e non con Bastian Muller: la miccia del gossip si è innescata ampiamente. La conduttrice è tornata single, molto probabilmente la conferma ci sarà tra qualche giorno proprio sui social. Un motivo in più per i fan di starle accanto, nella vicenda con Totti sembra essere l’ex capitano della Roma ad aver ritrovato il sorriso in maniera duratura almeno sul lato amoroso, mostrandosi felice con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi.