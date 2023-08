Inter, ne arriva subito un altro: la formula è quella giusta

L’Inter è pronta a chiudere subito un altro colpo di mercato in entrata: Marotta ha trovato la formula giusta, ufficialità a breve.

A meno di due settimane dall’inizio del campionato l’Inter sta cercando di completare gli ultimi tasselli per regalare a Simone Inzaghi la rosa definitiva per la prossima stagione.

Dopo gli arrivi di Thuram, Bisseck, Frattesi, Cuadrado e quello a un passo di Samardzic, i nerazzurri hanno ufficializzato proprio negli ultimi giorni anche l’ingaggio di Yann Sommer dal Bayern Monaco. Un acquisto molto importante e inseguito da tempo che va a coprire un ruolo, quello del portiere, che era rimasto scoperto con gli addii di Onana e Handanovic. Tuttavia i colpi in entrata dell’Inter non sono certo finiti qua.

Marotta e Ausilio devono infatti assolutamente andare a prendere almeno un braccetto di difesa e un altro attaccante. I nomi in pole position in questo momento sono quelli di Demiral e Balogun, ma soprattutto per il secondo i problemi legati al costo del cartellino non sono indifferenti. I tempi non saranno brevissimi, motivo per cui la dirigenza ha deciso nel frattempo di andare a chiudere un altro acquisto: ecco di chi si tratta.

L’Inter a un passo dal giocatore: le sue parole non lasciano più dubbi

Avendo rivoluzionato il pacchetto dei portieri, era chiaro a tutti come l’Inter avrebbe dovuto comprare un altro estremo difensore oltre a Sommer. Dopo aver trattato a lungo Trubin, ufficializzato nelle ultime ore dal Benfica, i nerazzurri hanno deciso di affondare il colpo su un altro profilo: Emil Audero. La conferma arriva proprio dall’agente del classe ’97, Tullio Tinti, reduce da un proficuo incontro di due ore e mezza con la dirigenza.

Il procuratore tra gli altri di Simone Inzaghi ha confermato come quella di Audero all’Inter sia più di un’idea. L’accordo con il giocatore è stato trovato e adesso restano solo da limare gli ultimi dettagli con la Sampdoria. In ogni caso il portiere italo-indonesiano dovrebbe sbarcare a Milano in prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro. Da non escludere inoltre uno scambio di prestiti, con Filip Stankovic in maglia blucerchiata.

Insomma, un altro colpo importante per l’Inter che va così a completare un altro tassello del suo mosaico. Per la dirigenza nerazzurra adesso si tratta solo di finire il lavoro per regalare all’ex tecnico della Lazio una squadra competitiva nonostante i tanti addii. L’obiettivo dichiarato è quello di conquistare la seconda stella prima dei cugini rossoneri e, se possibile, provare a replicare il grande cammino in Champions della passata stagione.