Lazio, Lotito svela il quarto acquisto: “ora arriva”

La Lazio si prepara a chiudere il suo quarto acquisto: il presidente Claudio Lotito lo svela a tutti, ecco di chi si tratta.

Mancano meno di due settimane all’inizio del campionato e la nuova Lazio di Maurizio Sarri sta per prendere forma. Dopo l’addio di Sergej Milinkovic-Savic, passato all’Al-Hilal per 40 milioni di euro, la squadra biancoceleste è infatti pronta a ripartire dagli ultimi acquisti.

Il primo ad arrivare è stato Taty Castellanos, 24enne attaccante argentino acquistato dal New York City e chiamato al difficile compito di vice Immobile. Poi è stato il turno di Daichi Kamada, preso a parametro zero dall’Eintracht Francoforte dopo essere stato a un passo dal vestire la maglia del Milan. Negli ultimi giorni si è concretizzata invece l’operazione che ha portato a Roma Gustav Isaksen, giovane esterno danese di grande prospettiva.

Giocatori ideali per il progetto tecnico dell’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus e che vanno ad allungare una rosa che in questa stagione dovrà affrontare al meglio il doppio impegno Serie A-Champions League. I colpi in entrata non sono però finiti qui: il presidente Lotito ha infatti annunciato un imminente quarto acquisto. Il nome è di quelli in grado di far scaldare i cuori dei tifosi biancocelesti, ecco di chi si tratta.

Sarri lo vuole a tutti i costi: Lotito pronto ad accontentarlo

Il reparto della Lazio che necessita di almeno un ulteriore rinforzo è sicuramente quello del centrocampo, e il profilo che Maurizio Sarri ha individuato ha solamente un nome: Samuele Ricci. Il classe 2001 è reduce infatti da un’ottima stagione al Torino di Juric ed è ormai pronto al grande salto in una big del campionato. Il giocatore vuole i biancocelesti, ma i difficili rapporti tra Lotito e Cairo non rendono la trattativa così semplice.

La prima offerta da 20 milioni più 5 di bonus sembrava essere più che congrua al numero uno della Lazio, ma il presidente granata ha deciso di rilanciare: per Ricci servono 25 milioni di parte fissa più ulteriori 5 legati ai bonus. Una cifra importante che Lotito starebbe cercando di aggirare inserendo nell’accordo il cartellino di Cancellieri, valutato circa 10 milioni di euro. Una possibilità che Cairo starebbe valutando attentamente.

Nel frattempo Ricci ha lasciato il campo dopo soli 34 minuti nell’ultima amichevole del Torino contro il Reims per infortunio. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma Juric ha preferito risparmiarlo vista anche la trattativa di mercato in corso. Alla fine l’affare con tutta probabilità andrà in porto, per la gioia di Sarri che avrà così il suo centrocampista.