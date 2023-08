Il costume è un filo: Jolanda De Rienzo rovente a Ponza

Jolanda De Rienzo rende la sua visita a Ponza rovente: il costume è un filo e lascia tutti senza fiato.

Nel corso degli ultimi anni, Jolanda De Rienzo è stata una delle presenze più apprezzate delle nostra televisione non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo fascino e la sua sensualità.

Originaria di Napoli e nota per essere stata la compagna di Frustalupi, ex allenatore in seconda del Napoli, Jolanda si è fatta valere fin dagli esordi a Sportitalia, co-conducendo con Michele Criscitiello la trasmissione Aspettando Calciomercato. Inoltre, durante la sua carriera, la De Rienzo si è distinta in particolar modo per aver co-condotto e condotto trasmissioni dedicate al Napoli e ciò l’ha fatta ulteriormente apprezzare dal pubblico partenopeo.

In TV, la giornalista non ha mai deluso le attese e non sorprende dunque che oggi goda di tanta popolarità. Popolare lo è anche il suo profilo Instagram dove è seguita da 356 follower che restano incantati di fronte agli scatti della De Rienzo capace di mostrarsi affascinante ed elegante in alcuni casi e rovente in altri. Ed è questo il caso dell’ultimo post dove la giornalista è apparsa davvero bollente indossando un costume minuscolo che ha mandato i fan in delirio.

Jolanda De Rienzo incendia Ponza: costume minuscolo e fan impazziti

Mentre in TV dimostra tutta la sua competenza, via social Jolanda De Rienzo riesce a conquistare il cuore di un numero sempre maggiore di persone grazie al suo irresistibile fascino. Attraverso il suo profilo Instagram, la giornalista non lascia mai niente al caso e regala molto spesso degli scatti davvero bollenti che lasciano davvero di stucco e l’ultimo update pubblicato non fa eccezione.

Jolanda si sta godendo le vacanze in famiglia nel Lazio presso l’Isola di Ponza, facendo dei giri in barca nello splendido Mar Tirreno. Per l’occasione, come mostrato nel post, la giornalista ha voluto indossare un costume davvero minuscolo che non riesce a contenere le sue forme esplosive e la sua pericolosa scollatura. La parte di sopra del costume, infatti, è aperta ed è tutto talmente visibile che lo zoom è del tutto inutile.

Il post, com’era prevedibile, ha raccolto subito tanti like e tanti commenti da parte degli utenti, ancora una volta conquistati dal rovente e straripante fascino della De Rienzo che sa come soddisfare il suo pubblico social. Qualcuno ha scritto come lo scatto regalato dalla giornalista sia goduria pura e che il suo compagno sia decisamente fortunato, mentre altri hanno voluto sottolineare la bellezza in toto della famiglia costruita dalla giornalista.