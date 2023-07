Jolanda straripante: la De Rienzo illumina la serata

E’ una delle giornaliste sportive più amate dal pubblico. Jolanda De Rienzo ha molti estimatori anche sui social, in particolare su Instagram

E’ nota soprattutto per nutrire una passione viscerale nei confronti del Napoli, la squadra della città in cui è nata e cresciuta. Ma Jolanda De Rienzo è ben voluta e stimata dal pubblico anche per una competenza e una professionalità non comuni. Infine, elemento che non guasta, è una donna che abbina una notevole avvenenza a eleganza e buon gusto.

Da molti anni la De Rienzo lavora per l’emittente televisiva Sportitalia, diretta dal giornalista Michele Criscitiello. La passione per il calcio la porta ad occuparsi di questioni strettamente legate al mondo del pallone, che in questo periodo è soprattutto il calciomercato.

La bella giornalista partenopea è stato a lungo al centro delle vicende del gossip nazionale a causa, si fa per dire, della sua relazione con Nicolò Frustalupi, ex allenatore della Primavera del Napoli e stretto collaboratore di Walter Mazzarri. La liaison con il figlio di Mario, indimenticato regista della Lazio di Tommaso Maestrelli campione d’Italia nel 1974, ha creato a Jolanda qualche difficoltà.

Jolanda è da infarto: la De Rienzo fa girare la testa ai suoi fan

Fece scalpore la durissima reprimenda in diretta che la De Rienzo dovette subire dal conduttore Walter De Maggio, che la accusò di scarsa credibilità in merito alle questioni che riguardavano il Napoli proprio in virtù della sua storia con Frustalupi. La relazione tra i due si è poi conclusa e ora appartiene al passato. Tanto che la bella Jolanda da qualche anno è legata a un musicista, Angelo Barletta.

Una storia importante, forse la più importante di tutte: da questa relazione è infatti nato un figlio, il piccolo Gabriel, che ha da poco compiuto due anni. La nascita del bambino ha rappresentato una svolta nella vita di Jolanda De Rienzo, che ha tratto nuova energia e carica dall’essere diventata mamma. Un nuovo status che l’ha resa ancora più seducente e luminosa.

Una delle ultime foto che la giornalista ha postato sul suo profilo Instagram ha mandato in visibilio i suoi fan. Jolanda appare in tutta la sua eleganza e avvenenza, con i capelli lunghi sciolti che le cadono sulle spalle, lo sguardo sognante e indosso una maglietta corta che lascia scoperte spalle e braccia, rigorosamente abbronzate. Un autentico spettacolo per gli occhi.