Giuntoli, ecco il primo capolavoro: ‘scambio’ tre per uno

La Juventus spinge sull’acceleratore: Cristiano Giuntoli scatenato, adesso in tre lasciano spazio al colpo stellare

In casa bianconera è tempo di fare i conti con le strategie che accompagneranno la Juventus di Massimiliano Allegri lungo tutta la sessione estiva di calciomercato. In tal senso, Cristiano Giuntoli è pronto a scatenarsi.

Ha lasciato Napoli con il difficile compito di rilanciare subito il progetto bianconero che, da anni, ha dimostrato di essere ben poco vincente. E per farlo, proprio in ottica mercato, sta prendendo strada una strategia che può davvero far sognare i tifosi del club torinese. Uno dei nomi che certamente sta monopolizzando l’attenzione in casa Juventus, per quanto riguarda le possibili entrate, è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Una stagione incorniciare quella da poco conclusa con la Lazio e che, verosimilmente, sarà stata l’ultima nella Capitale.

11 gol e 8 assist vincenti, un interesse concreto da parte della ‘Vecchia Signora’ che sogna un trittico da sogno ai nastri di partenza il prossimo 20 agosto: Pogba-Rabiot-Milinkovic-Savic. Ma come? Claudio Lotito continua a sparare alto per la sua stella, nonostante il contratto del serbo scada il 30 giugno 2024 con la Lazio.

Milinkovic-Savic alla Juve: così si può davvero

E la Juve, d’altro canto, ha già in mente la strategia giusta per riuscire ad affondare il colpo decisivo lasciando a mani vuote le altre società interessate. Si partirà dunque dalle cessioni, tre in particolare: se concretizzate, potrebbero effettivamente spianare il terreno all’ex Genk per la firma con la Juventus.

La prima è certamente quella di Denis Zakaria, reduce da un deludente anno in prestito con la maglia del Chelsea. Lo svizzero, però, continua ad avere grande mercato all’estero: e ad essere in pole position sembrerebbe ancora il West Ham. In seconda battuta occhio al brasiliano Arthur: in questo caso, però, non sarà facile. Perchè l’ultima stagione in prestito al Liverpool è stata disastrosa.

E adesso c’è essenzialmente una società inglese, il Brighton di Roberto De Zerbi, intrigata all’idea di dare spazio all’ex Barcellona. Arthur, come Zakaria, non rientra più nei piani della Juventus: e Giuntoli si augura che la pista inglese possa concretamente andare in porto. Occhio infine ad un altro esubero di lusso, quel Weston McKennie che con la maglia del Leeds ha fatto bene anche se la retrocessione della squadra in Championship ha di fatto ‘proibito’ il riscatto del texano.

Su di lui vivo l’interesse del Galatasaray oltre a quello di diverse società di Premier League. Un trittico che, se davvero dovesse per finire lontano da Torino nei prossimi mesi, garantirebbe alla Juventus un tesoretto da circa 50 milioni di euro: denaro da destinare immediatamente per la firma di Sergej Milinkovic-Savic.