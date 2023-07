Juventus, ecco Donnarumma: Inter fuori dal valzer dei portieri

Al via il valzer dei portieri. Alla Juventus Gigio Donnarumma mentre l’Inter ‘rimane con il cerino in mano’. Ecco tutti i dettagli

La rivoluzione al Paris Saint-Germain è appena incominciata. Dopo l’avvicendamento in panchina tra Christophe Galtier e l’ex Commissario tecnico delle Furie Rosse, Luis Enrique, i parigini hanno ufficializzato i primi acquisti.

L’ex nerazzurro Milan Skriniar, l’ex attaccante del Real Madrid, Marcos Asensio, l’ex centrocampista dello Sporting Lisbona, l’uruguaiano Manuel Ugarte (pagata la clausola rescissoria di 60 milioni di euro) e Hugo Ekitiké, prelevato dal Reims per 28 milioni di euro, sono i nuovi arrivati al Paris Saint-Germain. Della pattuglia agli ordini di ‘Lucho’ non fa parte, come è noto, Lionel Messi che ha preferito dispensare gli ultimi lampi della sua classe cristallina nelle file dell’Inter Miami, nella MLS.

Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, è stanco di investire ogni anno milioni di euro per poi rimediare figuracce nella competizione che è l’obiettivo dichiarato a ogni inizio di stagione, la Champions League. Due eliminazioni consecutive agli ottavi di finale sono un’onta per la proprietà qatariota del PSG che non ha lesinato risorse pur di coronare il sogno di portare sotto la Torre Eiffel la ‘Coppa dalle grandi orecchie’.

Szczesny al Manchester United, Onana resta all’Inter

Ma ora, come detto, si volta pagina. Via Lionel Messi, per trattenere il quale non si sono fatte le barricate, e ultimatum a Kylian Mbappé: o rinnova entro 15 giorni o per lui le porte del club sono aperte. Insomma, la rivoluzione al PSG è davvero…alle porte. Infatti, la furia di Nasser Al Khelaifi non risparmia neanche il numero 1 dei parigini, Gigio Donnarumma, che con la maglia del PSG si è segnalato più per gravi errori (una, clamorosa, è costata due stagioni fa l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale per mano del Real Madrid) che per interventi prodigiosi.

Dunque, il PSG, deluso dal rendimento dell’ex rossonero, è intenzionato a cedere Gigio per prendere Thibaut Courtois dal Real Madrid. Una mossa che darebbe il la a un vero e proprio valzer dei portieri dal momento la Juventus sarebbe pronta ad accoglierlo in prestito con diritto di riscatto.

A loro volta i bianconeri cederebbero Wojciech Szczęsny al Manchester United sgambettando così l’Inter. I nerazzurri, infatti, sono impegnati da tempo nella trattativa con i Red Devils per André Onana la cui valutazione di oltre 50 milioni di euro ha finora impedito la fumata bianca.

Ebbene, a fare le spese del ‘valzer dei portieri’ che potrebbe essere avviato dalla cessione di Donnarumma da parte del PSG sarebbero proprio i nerazzurri che così si ritroverebbero con il proverbiale ‘cerino in mano‘. Come ammonisce un popolare adagio, ‘chi troppo vuole nulla stringe’.