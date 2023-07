Si è operato al ginocchio, Mondiale a rischio

Un brutto infortunio al ginocchio a cu si è operato, ne mette a rischio il prossimo Mondiale, ecco di chi si tratta…

Nella carriera di uno sportivo, gli inconvenienti sono spesso dietro l’angolo, ognuno di loro pianifica gli obiettivi in base all’importanza di ciascuno di essi, ma deve mettere in conto come i problemi fisici possano esserci da un momento all’altro.

Ci sono infatti appuntamenti a cui si cerca di non rinunciare mai, e la lotta contro il tempo per poterci essere potrebbe superare tutto, ma nell’ultimo caso vi sono ancora dubbi possa bastare. Nel calcio come in ogni sport il Mondiale con una Nazionale è una priorità per il giocatore e mancarvi rappresenta una grossa delusione.

A fine agosto si disputerà infatti il Campionato del mondo di Basket, ed uno dei cestisti più rappresentativi rischia di non esserci. Non si conosce bene la situazione ma in questi giorni potremo avere maggiori dettagli. In Nba è ormai una star e ora attende la consacrazione anche in Nazionale. I tifosi sono ormai con il fiato sospeso.

Mondiale a rischio per la Superstar

Stiamo parlando di Giannis Antetokounmpo, uomo di punta della Nazionale greca e dei Millwaukee Bucks. Negli anni Giannis è stato capace di conseguire un titolo Nba nel 2021, quando venne scelto come MVP delle finals, senza dimenticare i titoli MVP conquistati per la Regular Season ed il premio nel 2020 come migliore difensore dell’anno. Nei giorni scorsi, il cestista greco è stato sottoposto ad una delicata operazione al ginocchio sinistro, un fastidio con cui conviveva da tempo. L’atleta ha deciso di farsi operare una volta terminata la stagione.

Dovrebbero bastare poche settimane per poter rientrare, mancando un mese e mezzo circa al grande appuntamento. Giannis vuole partecipare a tutti i costi a questo evento, ma molto dipenderà dalle reazioni all’intervento e come valuterà la sua situazione. Il suo attuale club non sarebbe dello stesso parere, trattandosi di un’operazione al ginocchio, per quanto superata in modo positivo, il rischio di ritrovarsi dopo un breve periodo in campo, potrebbe comportare allo sportivo delle ripercussioni da un punto di vista fisico.

In particolare, il coach di Milwaukee, vale a dire Adrian Griffin, si è detto estremamente contrariato di una sua eventuale partecipazione ai prossimi campionati del Mondo di Basket. Da valutare quindi cosa accadrà nei prossimi giorni, da un lato i Bucks pagano profumatamente il loro pivot, dall’altra le ambizioni di Giannis Antetokounmpo di partecipare ai Mondiali, dove sarebbe una delle stelle principali del torneo. L’evento si svolgerà tra Giappone, Indonesia e Filippine a partire dal 25 agosto, concludendosi il 10 settembre. Chissà quale linea prevarrà, tenendo conto di ragione e cuore.