Sono tante le voci che riguardano Beto dopo l’ottima stagione disputata con la maglia dell’Udinese ed ora arriva la svolta. I nerazzurri sono da tempo su di lui ed ora si preparano all’affondo decisivo.

Il calciomercato in Serie A, eccezion fatta per l’Inter e per il Milan che hanno ceduto ed acquistato, vive una fase di stasi. Tutte le altre, infatti, sono praticamente immobili. L’imperativo, comune a tutti, è quello di vendere prima e di farlo possibilmente ricavandoci quanto più possibile. Per gli acquisti, poi, si cerca sempre di risparmiare il più possibile, come è legittimo fare. Adesso i nerazzurri si stanno muovendo da tempo per Beto, da tempo seguito anche dal Napoli. Gli azzurri, infatti, da tempo si stavano muovendo sulle sue tracce, che rappresentava un obiettivo concreto per puntellare la rosa.

Calciomercato, beffa per il Napoli

E’ stata una stagione importante quella disputata dall’Udinese nell’annata che da poco si è conclusa ed a certificare ciò c’è il fatto che molti dei suoi talenti più importanti sono nel mirino dei top club. Italiani ma non solo. Adesso per uno di loro si sta muovendo in maniera importante l’Atalanta.

Come riportato dal quotidiano “Il Giorno” in edicola, infatti, gli orobici sarebbero seriamente interessati a Beto. Il Napoli lo aveva individuato come punta centrale in caso di cessione di Victor Osimhen. Da questo punto di vista, però, tutto tace e l’Atalanta vuole approfittarne. In uscita, infatti, ci sono Muriel e Zapata, e potrebbe salutare anche Hojlund visto che piace al Manchester United. Se almeno uno di questi tre dovesse salutare, allora partirebbe l’assalto al 9 dell’Udinese. C’è però la questione relativa alla clausola rescissoria da tenere in considerazione.

Atalanta su Beto, le ultime

Il Napoli per il bomber si era spinto a proporre 25 milioni, ma al momento l’Udinese continua a chiedere la cifra prevista dalla clausola rescissoria, vale a dire 35 milioni di euro. Con il passare dei giorni, però, la situazione potrebbe cambiare, ancor di più se l’elenco di squadre interessate dovesse affievolirsi. In ogni caso le prossime settimane saranno decisive, ma gli orobici sono in pole per lui.