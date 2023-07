Lady Caniggia mozzafiato: lato B disarmante a Ibiza

La signora Caniggia in quel di Ibiza regala un lato B mozzafiato, che ovviamente incanta il web con tutto il suo splendore: ecco la foto

Claudio Caniggia è stato uno dei calciatori stranieri più amati della Serie A tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90. Grande amico di Diego Armando Maradona, suoi sono i due gol a Italia ’90 che hanno eliminato dal Mondiale il Brasile e soprattutto la nazionale italiana.

Un 1-1 che ha poi portato alla vittoria dell’Albiceleste a Napoli ai calci di rigore. Una carriera costellata da tante soddisfazioni, nel Bel Paese e all’estero. Oggi il ‘Figlio del Vento’ si gode il ritiro, e nei mesi estivi preferisce raggiungere quelle località tanto amate dai calciatori e dalle persone del mondo del pallone e dello spettacolo. Caniggia si trova a Ibiza insieme alla sua compagna, Sofia Bonelli.

‘Lady Caniggia’ è di una bellezza sconvolgente, si tratta della partner attuale dopo il divorzio avvenuto tra l’ex calciatore argentino e Mariana Nannis. I rapporti tra le parti non si sono conclusi in modo molto calmi. Anzi, tra Sofia e Mariana è in corso anche una causa, che coinvolge i figli del campione. Troppi insulti tra le parti anche via web e una serenità che è lontanissima. Intanto, la Bonelli si gode le vacanze a Ibiza e lo fa postando una foto pazzesca.

Sofia Bonelli, lato B pazzesco a Ibiza: la foto

Sofia Bonelli su Instagram vanta 198 mila followers, tutti impazziti per la sua ultima foto. Lei distesa di spalle a bordo piscina, con un costume che esalta tutto il suo lato B. I capelli biondi come una leonessa, con una bandana che le dà quel tocco ancor più selvaggio.

Il costume che fa fatica a contenere il suo enorme -in senso positivo, s’intende- lato B che su Instagram ha riscontrato tantissimo successo. La straordinarietà della Bonelli è rappresentata da tante sue foto pubblicate sui social dove mette in mostra tutta la sua bellezza. E lo fa in modo molto provocante, anche quando non si trova al mare o in piscina. Perché essere sensuali per Sofia è naturale, non ci si può trattenere.

E i suoi followers e quelli di Caniggia ringraziano e portano a casa l’ennesima foto hot di Sofia Bonelli. Una forma smagliante per la modella, che si rilassa alla faccia degli haters e sembra non dare troppo peso ai commenti negativi che girano sul suo conto.