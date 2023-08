Lazio, altro colpo in arrivo: Sarri entusiasta

C’è un altro acquisto per Maurizio Sarri, la Lazio ora è pronta ad accontentare il tecnico con un altro suo fedelissimo.

Il tecnico, dopo aver ventilato le dimissioni, sta cominciando a ottenere dei frutti concreti dal calciomercato, arrivando così a quei calciatori che possono far compiere il salto di qualità per la Serie A e per la missione in Champions League.

La Lazio è in costruzione e sta cominciando a immettere nella sua rosa delle novità concrete. Dopo essersi garantita ottimi incassa dalla cessione di Milinkovic Savic e dagli introiti tv in previsione dalla Champions, il club biancoceleste sta rifacendo il look della squadra a gradi e in maniera comunque oculata.

Il serbo è stato sostituito da Kamada a costo zero, in attacco sono arrivati Castellanos e Isaksen, mentre un altro calciatore è pronto ora a vestire la maglia biancoceleste. Un elemento richiesto da più tempo da Maurizio Sarri, pronto ora ad averlo nuovamente alle sue dipendenze.

Torna alla Lazio, tutto pronto

Il tecnico biancoceleste ha dovuto “combattere” con la proprietà ma alla fine sta avendo gli acquisti che possono portare un aumento di qualità per la rosa. Calciatori che hanno gamba e fiato, soprattutto alzando nettamente il livello delle seconde linee, nel confronto con i titolarissimi. Ed è proprio per questo che un altro acquisto sembra ormai in dirittura d’arrivo, Luca Pellegrini tornerà alla Lazio.

Ha giocato poco nei sei mesi di prestito in biancoceleste ma sono bastati per convincere il tecnico, convinto di poter modellare l’esterno dal punto di vista tattico, dopo averlo visto nelle sette gare disputate con la Lazio. Pellegrini ha ancora tante lacune dal punto di vista difensivo e in marcatura, ma il tecnico sa bene come compensa i limiti con la grande corsa e un dinamismo non indifferenti sulla fascia sinistra, diventando di fatto un uomo spendibile per l’out mancino.

Il prezzo resta sempre un dilemma, la Juve non incasserà i quindici milioni richiesti. Molto probabile come la Lazio faccia un prestito con obbligo di riscatto, arrivando globalmente a una quotazione di dieci milioni di euro per chiudere la trattativa. Pellegrini è preferito per età e condizione, anche se nelle ultime ore si era riaffacciato un altro ex pallino come Mario Rui. Il Napoli chiede sei milioni di euro per il cartellino del portoghese, sembra un piano b accettabile in caso di improvvisa rinuncia al terzino italiano.