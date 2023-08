Inzaghi e Mourinho rischiano di restare beffati, inaspettato un clamoroso ritorno al Barcellona per il calciatore.

Il calciatore era nel mirino di Inter e Roma da tempo, si parlava di un clamoroso ritorno alla sua ex squadra, ma alla fine a spuntarla sarà probabilmente il Barcellona. Ma andiamo con ordine.

Inter e Roma hanno messo in atto un buon mercato, ma mancano alcuni tasselli chiave, soprattutto in attacco. I due club hanno sondato diverse opzioni ma finora fanno fatica a chiudere. Un’altra importante opzione è pronta a saltare, i nerazzurri e i giallorossi saranno nuovamente beffati.

Uno degli svincolati d’oro di quest’estate è Alexis Sanchez, calciatore di grande esperienza che ha giocato nell’ultimo anno con la maglia del Marsiglia e che si è messo in mostra dopo le difficoltà all’Inter dove ha trovato davvero poco spazio. Il cileno invece con la divisa dell’OM ha segnato ben 18 gol in 44 presenze stagionali. La ‘classe non è acqua’ e Sanchez ha trovato la giusta verve’ nello storico club del campionato francese.

Clamoroso ritorno al Barcellona: Inzaghi e Mourinho al tappeto

Attualmente il calciatore è uno svincolato di lusso, appetibile da diversi club italiani ed europei. Si era parlato anche del Nottingham Forrest. Per lui sarebbe la terza maglia inglese dopo quelle dell’Arsenal e del Manchester Utd. Una pista che non riscalda il calciatore ma nelle ultime ore, secondo voci provenienti dalla Spagna, Alexis è davvero ad un passo dal ritorno al Barcellona.

I Blaugrana hanno ceduto Ousmane Dembele al Paris Saint-Germain e quindi dovranno inserire un nuovo giocatore offensivo in rosa. Sanchez sarebbe tra i preferiti del club e non dispiacerebbe neanche all’attuale allenatore dei catalani, Xavi Hernández che all’epoca fu compagno di squadra al Barça proprio del cileno.

Sanchez ha giocato con la maglia Blaugrana dal 2011 al 2014 ed in totale realizzò 47 gol in 141 partite. Stando a quanto riportato dai media iberici, in queste ore incontrerà i piani alti del Barcellona per discutere di un suo possibile ritorno. L’Inter osserva la situazione mentre intanto continua la caccia al difensore e all’attaccante con Beto, Balogun e Morata tra le opzioni principali.

I giallorossi invece hanno messo nel mirino principalmente Alvaro Morata e continuano a seguire altre piste come il giovane promettente, Marcos Leonardo ed il centrocampista Renato Sanches. Quella del Niño Maravilla comunque resta una pista da non escludere visto che la trattativa col Barça è ancora non ufficiale.