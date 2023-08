Federica Panicucci infiamma le Maldive: che fisico

Federica Panicucci incendia le Maldive: sulla sua bellezza e sulle sue curve mozzafiato non tramonta mai il sole

Ormai è diventato un luogo comune che i ‘quarant’anni’ sono i nuovi vent’anni e così via. D’altronde, vuoi per il fatto che ci si sposa sempre più tardi (se si convola a nozze) e conseguentemente si diventa genitori in età sempre più avanzata e vuoi perché l’aspettativa di vita si allunga progressivamente, in effetti si varca la soglia dei fatidici ‘anta’ con lo spirito di un ventenne.

Dunque, che vi siano due età, quella anagrafica e quella che ci si sente (sono sempre più gli anziani che dichiarano di sentirsi dei ‘ragazzini’ e che pertanto vivono di conseguenza non disdegnando i ‘piaceri della carne’), è ormai pacifico e acclarato. Purtroppo a tradire la vera età è il nostro aspetto fisico che impietosamente e senza farsi commuovere denuncia tutti gli anni che ciascuno di noi si porta sul groppone.

Fa eccezione la bravissima e bellissima Federica Panicucci che sembra aver fatto un patto con il diavolo. Sembra ieri quando, nel 1987, ventenne, la conduttrice di Mattino Cinque News, programma mattutino di informazione e intrattenimento in onda su Canale 5, muoveva i primi passi nel paludato mondo della televisione come come “centralinista” dell’ultima edizione del programma cult ‘Portobello’.

Federica Panicucci infiamma le Maldive: fisico che lascia a bocca aperta

Invece sono passati 36 anni che Federica Panicucci ha attraversato sulla cresta dell’onda passando da un successo all’altro grazie anche all’affetto del suo pubblico che non l’ha mai l’abbandonata. Ebbene, il prossimo 27 ottobre Federica Panicucci spegnerà ben 56 candeline. Ci credereste? Con il suo fisico al top e curve che fanno invidia anche alle influencer che spopolano nei social network Federica, infatti, sembra un’adolescente.

Come altrimenti definire la conduttrice immortalata nella foto qui sopra? Del resto, sullo sfondo di un romantico tramonto sul mare che incendia il cielo delle Maldive, seduta sul parapetto di una banchina in legno e con un meraviglioso sorriso a 32 denti stampato sul volto, l’ex moglie del Dj Mario Fargetta (da cui ha avuto due figli, Sofia e Mattia, nati rispettivamente nel 2005 e nel 2007) sfoggia un fisico e curve come quelli di una ventenne.

In particolare, a saltare agli occhi sono le gambe, glabre, toniche e affusolate, in poche parole perfette. Non per nulla lo scatto ha fatto incetta di ‘cuoricini’ e di commenti entusiastici anche se non sono mancati i follower che l’hanno bacchettata per l’ostentazione delle sue vacanze da ‘mille e una notte’ in compagnia della sua dolce metà, Marco Bacini, con il quale ha una storia d’amore dal 2016.

Comunque, sono le proverbiali ‘mosche bianche’ in un tripudio di complimenti e di ‘mi piace’ per Federica che con l’ultimo scatto postato sul suo profilo Instagram dimostra che è davvero una bellezza senza tempo.