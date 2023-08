Grave infortunio per mister 60 milioni: fuori fino a Natale

Calciatore già operato al menisco, ora dovrà attendere quattro mesi per tornare in campo: brutta notizia per i tifosi

I maggiori campionati europei sono ormai alle porte e dopo una estate ricca di colpi di mercato i tifosi si aspettano grandi cose dalle rispettive squadre.

In Premier League ci sono club che hanno speso tanto ma che spesso non hanno mantenuto le attese. Negli ultimi anni, soprattutto, ci sono state diverse difficoltà per una squadra comunque ricca di campioni. Facciamo chiaramente riferimento al Chelsea che ai comandi di Mauricio Pochettino intende risalire la china.

La scorsa stagione è stata traumatica (malgrado i milioni spesi), quella che verrà invece dovrà essere affrontata in maniera differente. Altri sforzi economici – sia in entrata che in uscita – sono stati portati avanti dalla proprietà statunitense in mano al magnate Todd Boehly per permettere al Chelsea di tornare grande in patria. Non sarà facile anche perché uno dei calciatori più attesi dovrà stare fermo per diversi mesi a causa di un infortunio.

Chelsea, Nkunku: lesione al menisco, quattro mesi di stop

Ancora una volta Christopher Nkunku, ancora una volta a pochi giorni dal debutto ufficiale. Era già capitato a ridosso del Mondiale in Qatar quando si infortunò in allenamento, è capitato di nuovo questa volta durante un’amichevole a Chicago tra Chelsea e Borussia Dortmund: il francese, pagato la bellezza di 60 milioni dal Lipsia, ha subito un grave infortunio al menisco in seguito a uno scontro con il difensore Mats Hummels.

Il calciatore è uscito malconcio dal Soldier Field di Chicago con il Chelsea che ha coltivato la speranza che si trattasse di un problema temporaneo. E invece non è così: rientrato a Londra assieme ai compagni, il francese è stato sottoposto subito a visite e accertamenti. I medici hanno riscontrato una lesione al menisco e non hanno aspettato un minuto operando la parte lesionata.

Una notizia shock per Pochettino che ora dovrà riversarsi sul mercato alla ricerca di un attaccante. Il nome di Vlahovic, dopo che l’allenatore stesso lo aveva escluso, ora potrebbe tornare di moda. Il Chelsea possiede sempre la carta Lukaku, ormai separato in casa e fuori dai piani dell’argentino, e potrebbe ravvivare la trattativa con la Juventus che dal canto suo accoglierebbero volentieri il belga.

Situazione complessa e tutta da decifrare anche perché la Premier League è sempre più vicina. I Blues vogliono tornare a vincere e sicuramente a competere per i piani alti della classifica, i tifosi attendono novità dal mercato e presto potrebbe arrivare un sostituto di Nkunku.