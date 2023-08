Intimo bollente: Madalina Ghenea è mozzafiato a Toronto

La modella e attrice Madalina Ghenea vive un momento magico. Le ultime sue foto sono fantastiche e allietano tutti i fan.

La sua carriera ha vissuto alti e bassi, ma ora la modella e attrice Madalina Ghenea vive uno dei momenti più belli della sua vita. Sia per quel che riguarda la vita privata che per il suo lavoro.

L’attrice ha lavorato con registi del calibro di Paolo Sorrentino, Ben Stiller e Ridley Scott e nel corso degli anni la sua fama è diventata sempre più importante. Per quel che riguarda la vita privata, nel corso degli anni sono stati attribuiti a Madalina vari flirt, ma la sua storia più importante è senza dubbio quella con l’imprenditore rumeno Matei Straman, personaggio dal quale ha avuto una figlia, Charlotte. Questa ha da poco compiuto sei anni.

La relazione con l’imprenditore è finita e nell’ultimo anno si era parlato addirittura di un rumors relativo ad una storia con il calciatore del Galatasaray Nicolò Zaniolo. Nulla di confermato realmente, forse un semplice flirt, mentre ora Madalina è più innamorata che mai del tennista bulgaro Grigor Dimitrov. I due sono apparsi recentemente in un evento pubblico a Maratea e sono apparsi più uniti che mai.

Madalina Ghenea, gli scatti sono bollenti

Amore e lavoro, funziona tutto alla grande per Madalina che intanto incanta anche i social. La donna ha oltre 1 milione e 200 mila follower e posta spesso foto in intimo o in vesti molto succinte. Scatti che fanno letteralmente sognare (o ‘svenire) tutti i suoi fan. E non solo. In queste ore un ulteriore dimostrazione di amore per Madalina che ha seguito il suo fidanzato a Toronto dove si sta disputando il Masters 1000 canadese. E gli occhi sono tutti per la bella donna di origini rumene.

I due sono a Toronto anche se il tennista ha deciso di non prendere parte al torneo. Dimitrov doveva disputare il match di primo turno contro il croato Borna Coric, ma ha deciso in extremis di ritirarsi. Sia lui che la bella modella e fidanzata sono rimasti almeno qualche altro giorno nella città canadese dove possono rilassarsi.

Nel suo ultimo post Instagram Madalina, in occasione del suo compleanno (si è tenuto qualche giorno fa) ha ringraziato i fan e soprattutto ha ringraziato Grigor che sta seguendo la donna costantemente. I due sembrano piuttosto affiatati, come vediamo nei commenti ‘scherzosi’ del tennista dinanzi alle incantevoli foto della Ghenea. Scatti letteralmente da urlo.