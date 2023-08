Calciomercato Serie A, colpo in difesa: niente Inter

Le big della Serie A si sono svegliate. Tante idee da urlo per la prossima stagione: affare in difesa, chiusura immediata

Tutto cambia in fretta in ottica calciomercato. Basta una telefonata decisiva per invertire la rotta nel 2023: ad un passo dall’Inter, il big è pronto a cambiare aria scegliendo un nuovo progetto avvincente in Serie A.

Saranno settimane intense per arrivare a concludere nuovi affari interessanti. I migliori club italiani si sono mossi già dai primi giorni di agosto per completare con qualità le rispettive rose. La Serie A ha dovuto fare i conti anche con le offerte stellari provenienti dall’Arabia Saudita con perdite importanti, ma ora il vento sembra essere cambiato con nuovi innesti di qualità in arrivo.

Calciomercato Serie A, affare chiuso: colpo per la big

Giorni decisivi per arrivare già in forma all’inizio della nuova stagione ormai alle porte. Fra circa una settimana si scenderà nuovamente in campo per iniziare alla grande il prossimo campionato italiano. Le big vogliono affrettare i tempi per ultimare i prossimi colpi in ottica futura per puntellare le rispettive rose a disposizione.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Romanista, la Roma potrebbe chiudere il doppio affare con l’Atalanta. Da una parte già il noto accostamento per Duvan Zapata con l’attaccante colombiano pronto a dire addio ai nerazzurri. Dall’altra l’ultima idea per rinforzare la retroguardia di Mourinho con il centrale turco, Merih Demiral, che è un altro profilo da urlo in lista di sbarco da Bergamo.

Dopo l’addio eccellente di Roger Ibanez, la società capitolina potrebbe così chiudere in tempi brevi il doppio colpo dall’Atalanta. Demiral è stato seguito a lungo anche dall’Inter, che ha optato per nuove piste interessanti per la difesa di Simone Inzaghi. Le big della Serie A continuano a muoversi attivamente per un mese di agosto sempre più bollente.

Demiral sarebbe perfetto per la difesa a tre dopo diversi anni trascorsi sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, considerato un vero e proprio maestro per questa disposizione tattica con marcature ad uomo a tutto campo. Un profilo da monitorare attentamente: la Roma fa sul serio dopo un lungo periodo di stallo.

Un momento decisivo per accogliere nella Capitale nuovi colpi interessanti pronti a mettersi a disposizione di Josè Mourinho. L’allenatore portoghese si è lamentato di immobilità sul mercato da parte della dirigenza rossonera: aspetta sempre un centravanti.