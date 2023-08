La Roma lo riporta in Italia: colpo di scena sul mercato

Colpo di mercato in arrivo per la Roma, giallorossi scatenati: riportano in Italia un calciatore da scudetto.



La rottura tra Matic e la Roma si è concretizzata in questi giorni di agosto. Improvvisa e inaspettata, è stata provocata dalla volontà del calciatore di lasciare la Capitale per approdare in Ligue 1.

Le lusinghe del Rennes, che ha proposto all’ex Manchester United un contratto vantaggioso e soprattutto lungo per un classe 1988 (biennale con opzione per il terzo), hanno portato Nemanja di fatto ad autoescludersi dal progetto giallorosso. E adesso Pinto deve trovare alla svelta un sostituto tra i tanti che gli sono stati proposti. Tra questi, anche un ex protagonista della Serie A con in bacheca anche uno scudetto.

Si parla molto di Renato Sanches in orbita giallorossa in questi giorni. Complici i rapporti positivi tra Pinto e Luis Campos, dimostrati ampiamente già dall’affare Wijnaldum dello scorso anno, il club sta cercando di portare nella Capitale un giocatore ancora giovane ma già di grande esperienza come il portoghese. L’affare non è però semplice, per sbloccarlo potrebbe essere necessario ancora un po’ di tempo, e di tempo la Roma, con il campionato ormai alle porte, non ne ha molto.

Per questo motivo starebbe lavorando su un’operazione low cost in grado di tamponare l’emergenza Matic. Nelle ultime ore si è parlato ad esempio di un contatto con l’entourage dell’ex giallorosso Leandro Paredes, lo scorso anno in prestito alla Juventus. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, l’alternativa principale al momento potrebbe essere un campione d’Italia in carica.

Addio Matic, la Roma cerca il sostituto: proposto anche un ex Napoli

La soluzione Paredes ha degli evidenti pro, ma anche diversi contro. Per questo Pinto vorrebbe sondare le eventuali alternative. Tra queste, spicca quella di un ex calciatore del Napoli, un giocatore con lo scudetto cucito sul petto. Profilo di talento ed esperienza internazionale, ma che non riesce ancora a trovare la propria dimensione ideale.

Nonostante abbia mostrato a sprazzi buone cose in maglia azzurra sotto la guida di un maestro come Spalletti, Tanguy Ndombele non è riuscito a convincere la dirigenza a investire 30 milioni di euro per il suo riscatto, ed è tornato a essere in queste settimane un oggetto misterioso a Londra, sponda Tottenham.

Per gli Spurs è a tutti gli effetti un esubero. Non rientra nel progetto del tecnico Postecoglou, pur di liberarsene, i londinesi potrebbero ancora una volta essere disposti a cederlo in prestito con diritto di riscatto, come accaduto lo scorso anno con il Napoli, senza pretendere l’obbligo.

Una soluzione che potrebbe fare il caso del club giallorosso, alla ricerca di un acquisto importante ma low cost. Tra l’altro, in Italia il centrocampista francese ritroverebbe anche Mourinho, tecnico con cui ha già lavorato proprio al Tottenham, giocando da assoluto protagonista soprattutto nella seconda stagione, chiusa con 46 presenze e 6 gol in tutte le competizioni.