Napoli, ritorno di fiamma: stavolta c’è l’affondo decisivo

Il Napoli lavora per il giocatore e stavolta pare che l’affare possa concludersi, a causa anche di una cessione sul punto di realizzarsi.

Nonostante sembrasse in procinto di firmare il suo rinnovo col Napoli, anche se al ribasso in quanto a ingaggio, Piotr Zielinski nel giro di pochi giorni è passato dalla permanenza all’addio. La società di Aurelio De Laurentiis potrebbe accettare la proposta giunta per il centrocampista polacco, dall’Arabia Saudita, e cederlo prima ancora che cominci il campionato di Serie A, edizione 2023-24, che per gli azzurri partirà da Frosinone.

Il Napoli incasserebbe circa 20 milioni di euro e un contratto ricchissimo per il giocatore, pilastro della mediana della storia recente azzurra. È chiaro che per provvedere a una cessione, il club partenopeo ha già in mente come rimpiazzare Zielinski. Il nome in questo momento in auge è quello di Gabri Veiga, il giocatore del Celta Vigo, che in realtà il Napoli segue da diverse stagioni e finalmente avrebbe la convinzione e il budget per portare in Serie A.

Secondo le ultime informazioni riferite da ‘SKY’, il Napoli ha proposto al club iberico circa 30 milioni di euro, rilanciando rispetto all’ultima offerta avanzata. Tuttavia ancora non basta perché gli spagnoli ne chiedono almeno 10 in più: la clausola d’altronde ammonta a 40 milioni di euro. L’accordo si potrebbe trovare a metà strada, o anche a poco più, ma quel che è certo è che lo spagnolo viene ritenuto come il profilo ideale per sostituire Zielinski.

Napoli, Zielinski ai saluti: gli azzurri presentano l’offerta per l’alternativa

Gabri Veiga, appena 21enne, ha svolto fino ad oggi l’intera trafila con il Celta Vigo e avrebbe voglia di mettersi in gioco con una nuova esperienza. Perciò sarebbe propenso ad accettare la proposta del Napoli. La volontà del centrocampista può fare la differenza, ma si attende da Aurelio De Laurentiis uno sforzo, che porterebbe la proposta azzurra a 35 milioni di euro, più bonus.

Nei prossimi giorni, quando sarà più indirizzato verso l’Arabia Saudita il futuro di Piotr Zielinski, le parti torneranno ad aggiornarsi. Nel frattempo, pare che stia scemando l’interesse dei club di Premier League nei confronti di Veiga e ciò dà più tempo al Napoli di ragionare su come muoversi.

Nel caso in cui non si trovasse l’accordo, non è da escludere che Gabri Veiga resti in Spagna fino a gennaio o giugno, e poi cambiare aria ma a quel punto potrebbe essere troppo tardi per la società azzurra, la quale ha bisogno nel presente immediato di avere un nuovo rifermento per il centrocampo.