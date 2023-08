Napoli, è fatta per il nuovo centrocampista: trattativa sbloccata

Si è finalmente sbloccata la trattativa per l’arrivo al Napoli del centrocampista in questo calciomercato. Dopo l’arrivo di Natan, dunque, i campioni d’Italia sono pronti a mettere a segno il secondo colpo in entrata della loro estate, necessario sia per questioni tecniche che di ambiente, visto che i tifosi si stavano iniziando piano piano a preoccupare.

Ai fini delle trattative parrebbe essere stata decisiva soprattutto la volontà del ragazzo a cambiare area dopo l’ultima stagione, dove nonostante il suo ruolo da protagonista non l’ha soddisfatto del tutto. C’è ora da stringere i tempi e risolvere gli ultimi importanti dettagli, ma ci si potrebbe sbilanciare dicendo che è praticamente fatta per il nuovo centrocampista.

Nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore, il giocatore potrebbe sbarcare anche in città per svolgere il solito iter di visite mediche ed idoneità sportiva prima di essere ufficializzato dal suo nuovo club.

Calciomercato Milan, trattativa sbloccata: arriva il centrocampista

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che entro il 12 di agosto vuole mettere a disposizione di Rudi Garcia una rosa completa ma soprattutto competitiva, De Laurentiis docet. Come al solito quelle del presidente azzurro non sono solo parole ma anche fatti, dato che dopo Natan i campioni d’Italia starebbero lavorando per regalare al tecnico francese altri rinforzi di livello.

Risolta la questione difensore centrale, dunque, il Napoli ha ora da che risolvere la questione relativa al centrocampista, anche perché i soli Zielinski, Lobotka ed Anguissa non possono reggere da soli tutto il peso della mediana azzurra. Per questo motivo De Laurentiis e Meluso avrebbero iniziato a sondare diversi profili con i quali poter rinforzare il centrocampo di Rudi Garcia, ma nelle ultime ore un nome in particolare ha preso quota in casa Napoli, quello di Lucas Torreira del Galatasaray. All’interessamento dei campioni d’Italia il club di Istanbul ha fatto immediatamente scudo, anche perché l’uruguaiano rappresenta essere uno dei cardini della formazione titolare di Buruk, ma nelle ultime ore la trattativa pare essersi sbloccata.

Stando infatti a quanto riportato da il Mirror, con l’imminente approdo di Tanguy Ndombele al Galatasaray, l’uscita di Torrerira verso il Napoli in questo calciomercato potrebbe essere decisamente agevolata.

Ndombele-Torreira, destini incrociati: le ultime sull’intreccio Napoli-Galatasaray

Il Napoli continua a spingere forte per Lucas Torreira in questo calciomercato, ma senza prima un valido sostituto del uruguaiano il club turco non si schioderà dalla sua posizione. Nelle ultime ore, però, qualcosa parrebbe essere cambiato, dato che gli Aslanlar avrebbero allentato la presa viste le trattative in fase avanzato per lo sbarco ad Istanbul di Tanguy Ndombele.

Il Napoli spera dunque che il Galatasaray definisca al più presto le operazioni per il francese del Tottenham che, a differenza di una estate fa, starebbe lasciando andare il giocatore per soli 11 milioni di euro.

Il Napoli aspetta Torreira e nel mentre studia un colpo da sogno

Nel mentre il Napoli aspetta che si sblocchi Ndombele al Galatasaray per affondare il colpo decisivo su Torreira, De Laurentiis e Meluso starebbero studiando anche un colpo da sogno dalla Serie A in questo calciomercato.

Si tratta di Teun Koopmeiners dell’Atalanta, che potrebbe essere il rinforzo degli azzurri a centrocampo in caso di uscita di Piotr Zielinski. Al momento le trattative con la Dea sarebbero in altissimo mare, ma i campioni d’Italia starebbero puntando tanto sulla volontà del giocatore, che a quanto pare spinge per giocare la Champions League col Napoli.