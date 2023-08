Ritorno flash in Serie A, colpaccio Roma

La Roma è pronta a riportare in Serie A il calciatore. Mourinho l’ha messo nel mirino, ci sono margini per avviare la trattativa.

Ore movimentate per quanto riguarda il calciomercato in casa Roma. I giallorossi, dopo aver visto sfumare nel finale della scorsa stagione sia la qualificazione in Champions League, sia la vittoria dell’Europa League, vogliono ripartire più forti e decisi in questa stagione.

Molto dipenderà dal mercato e da come Mourinho e la dirigenza riusciranno a rinforzare la squadra in vista di una stagione che ormai è alle porte. Movimenti sia in entrata che in uscita quindi. In particolare sembrerebbe al passo di addio Ibanez. Il difensore sta attirando l’interesse del Nottingham Forrest. I Garibaldi Reds, dopo aver ottenuto la salvezza la scorsa stagione, vogliono confermarsi nel massimo campionato inglese.

Ibanez è il profilo adatto per il Nottingham. Anche se al momento il calciatore non sembra particolarmente attratto dalla possibilità di lasciare una squadra di vertice come la Roma per una di metà classifica come il Forrest, in Inghilterra sono abbastanza sicuri di riuscire a convincerlo. Dall’altro lato la Roma pensa al sostituto, che andrebbe a prendere proprio in Inghilterra.

Roma, Ibanez via. Al suo posto Kiwior

L’idea in casa Roma è quella di puntare ad una vecchia conoscenza della nostra Serie A, il polacco ex Spezia Jakub Kiwior. L’ex difensore dei bianconeri non sta trovando molto spazio all’Arsenal. Da quanto è stato acquistato dai Gunners, nello scorso gennaio per una cifra attorno ai 25 milioni, Kiwior non ha trovato molto spazio. Nulla a che vedere con la titolarità fissa allo Spezia e con quella continuità che l’aveva fatto mettere in mostra agli occhi del calcio europeo.

Sono infatti solo 7 le presenze per il calciatore in Premier League, condite dalla gioia di un gol. Le prospettive per questa stagione non sono certo migliori e quindi ecco che il calciatore starebbe maturando l’idea di un ritorno in Italia, paese dove è calcisticamente esploso e nel quale ha ancora diversi estimatori.

Tra cui la Roma, ma per quanto riguarda i giallorossi tutto dipende da Ibanez. A Trigoria a questo punto sperano nelle doti persuasive del Nottingham Forrest. Una volta completata l’operazione poi dritti su Kiwior per il quale difficilmente l’Arsenal farà barricate per trattenerlo. A patto di andare a Londra con i soldi.