Lukaku insieme a Vlahovic, cessione ad un passo

Lukaku potrebbe approdare alla Juventus anche senza la cessione di Vlahovic: il sacrificato potrebbe essere un altro.

C’è grande trepidazione nell’ambiente Juventus. Il mercato non è ancora entrato nel vivo, ma all’arrivo del primo vero grande colpo dell’era Giuntoli potrebbe mancare davvero poco. Il nome è sempre lo stesso ormai da giorni: Romelu Lukaku, l’attaccante desiderato dal tecnico Max Allegri per poter puntare allo scudetto già da questa stagione. La grande novità, però, è che a far spazio a Big Rom potrebbe non essere Dusan Vlahovic, come si è sempre pensato, bensì un altro top player bianconero.

Madama non scherza. In una stagione che dovrà disputare, per i motivi già conosciuti, senza coppe europee, lo scudetto può e anzi deve diventare un obiettivo reale. Per questo motivo Giuntoli sta collaborando con Allegri e cercando di venire incontro alle sue esigenze, accettando anche di ‘sacrificare’ un grande nome della rosa pur di riuscire ad arrivare a Lukaku.

Fino a questo momento si è pensato che a partire potesse essere Vlahovic, per via delle difficoltà avute con Allegri e di un mercato comunque interessato a un giocatore giovane e potenzialmente devastante. C’è però anche un altro big che oggi sembrerebbe non rientrare appieno nelle idee tattiche di Allegri, e considerando anche un altro fattore, quello contrattuale, alla fine a lasciare la Vecchia Signora potrebbe essere proprio lui.

Lukaku arriva, Vlahovic resta: ecco chi parte alla Juventus

La coppia d’attacco Lukaku-Vlahovic apparentemente potrebbe sembrare non bene assortita, ma avrebbe il potenziale per risultare dirompente, spaventosa per tutte le difese avversarie. Ed è anche per questo motivo che alla fine Allegri avrebbe a quanto pare dato il via libera alla cessione di un altro calciatore, forse meno adatto del serbo al 3-5-2 su cui starebbe lavorando in questo periodo.

La grande cessione bianconera potrebbe riguardare Federico Chiesa. Pur essendo stato fin qui protagonista di un buon pre-campionato (dettaglio che nel concreto vuol dire poco), Chiesa non sarebbe contento di giocare come esterno in un centrocampo a cinque, e dovrebbe adattarsi nel nuovo ruolo di seconda punta in un attacco a due. Un grattacapo tattico che potrebbe convincere Giuntoli a cedere l’azzurro al miglior offerente.

Juve, Giuntoli deve risolvere un problema

Anche perché, oltre ai problemi di campo, ultimamente l’ex viola sta diventando una vera spina nel fianco anche per la questione rinnovo. Il suo contratto è in scadenza 2025, e a quanto pare l’attaccante avrebbe già rifiutato la prima proposta di prolungamento dei bianconeri, desideroso di guadagnare di più di quanto ricevuto finora.

Non volendo gonfiare ancora il monte ingaggi della rosa, Giuntoli potrebbe a questo punto cercargli una nuova destinazione. E una suggestione potrebbe portare il pupillo di Mancini in Francia. Il Psg è infatti alle prese con il caso Neymar, e chissà che in caso di cessione del brasiliano non possa essere proprio l’attaccante italiano la nuova idea per accontentare Luis Enrique sul mercato. Senza accantonare del tutto, però, l’ipotesi di una cessione in Premier, campionato probabilmente più appetibile anche per lo stesso Federico.