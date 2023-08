Proposto all’Inter il ‘duo per uno’: nuovo assalto al centrocampista nerazzurro Nicolò Barella. Ecco tutti i dettagli

La nostra Serie A non deve difendersi solo dagli assalti dei club sauditi. I talenti che (al momento) giocano nel massino campionato italiano sono nel mirino anche dei club della Premier League.

In particolare, il principale indiziato a rimpinguare il contingente dei top player che giocano in Premier League è Nicolò Barella, 9 gol e 10 assist in 52 presenze con la maglia dell’Inter nella scorsa stagione. L’ex Cagliari è una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Mister Simone Inzaghi ed è uno dei migliori centrocampisti (come dimostrano le sue statistiche) in circolazione. Non meraviglia, quindi, che le sue prestazioni abbiano svegliato l’appetito degli ‘ingordi’ top club inglesi.

Nello specifico, è l’ambizioso Arsenal di Mikel Arteta ad aver messo nel mirino il centrocampista nerazzurro e della Nazionale di Roberto Mancini. I Gunners nell’ultima stagione hanno conteso fino all’ultimo ai Citizens di Pep Guardiola il titolo della Premier. Ebbene, per mettere in bacheca il titolo nazionale, sfiorato nella scorsa stagione e che manca dal 2004, e per ben figurare in Champions League Mikel Arteta, manager dell’Arsenal, non ha badato a spese nell’attuale sessione di calciomercato.

Arsenal, nuovo assalto a Barella: proposto il due per uno all’Inter

Tra i club più attivi, l’Arsenal ha strappato al West Ham Declan Rice mettendo sul tavolo quasi 117 milioni di euro e si è assicurato il diritto alle prestazioni sportive di Kai Havertz e Justin Timber versando nelle casse dei loro ex club, rispettivamente Chelsea e Ajax, 75 e 40 milioni di euro.

I Gunners, dunque, fanno sul serio così come è concreto e serio il loro interesse per Barella, il principale candidato a sostituire Thomas Partey, l’anello debole del centrocampo dei londinesi. Infatti, pur di metterlo sotto contratto Mikel Arteta è disponibile a cedere all’Inter Folarin Balogun e Takehiro Tomiyasu, che non rientrano più nel suo progetto e che invece interessano ai nerazzurri, in cambio proprio di Nicolò Barella.

Una sorta di ‘due per uno’ che potrebbe convincere i dirigenti nerazzurri a sacrificare l’ex cagliaritano. In aggiunta, va da sé, a una barca di soldi, ossigeno puro per le asfittiche casse societarie della ‘Beneamata’.

Tuttavia, il tecnico Simone Inzaghi potrebbe mettersi di traverso. Infatti, non è un segreto che l’ex tecnico laziale preferisca come attaccante Alvaro Morata dell’Atletico Madrid mentre Balogun è un pallino di Beppe Marotta, Amministratore Delegato Area Sport dell’Inter. Insomma, quando mancano pochi giorni all’esordio in campionato dei nerazzurri, il 19 agosto a ‘San Siro’ contro il Monza, l’Inter è ancora cantiere aperto.