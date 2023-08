Calciomercato: Balotelli torna in Serie A, trattativa lampo

Il nome di Mario Balotelli, ciclicamente, torna di moda per il mercato italiano ed anche in questa sessione di mercato è destinato a far parlare di sé. A sorpresa, infatti, si sta avvicinando in maniera importante il suo approdo in Serie A. Una squadra lo attende a braccia aperte ed i tifosi già sognano.

Partita con tanto entusiasmo ed attese raramente avute su altri calciatori, la carriera di Mario Balotelli è stata purtroppo costellata da alti (pochi) e bassi (tanti). Attualmente è al Sion, in Svizzera, ma le tessere si stanno muovendo per far sì che possa tornare nel Bel Paese, con un progetto che risulta essere molto interessante per lui. Si tratta, in tal senso, di una grande occasione per rilanciarsi dopo alcuni anni bui. Più che altro perché trascorsi lontano dal calcio che conta, dopo esperienze di primo piano con le maglie di Inter, Milan, Liverpool e Manchester City. Adesso è pronto ad avere una nuova possibilità per dimostrare il proprio valore.

L’ex Milan saluta la Svizzera

Dopo un’ottima annata in Turchia, con la maglia dell’Adana Demirspor agli ordini di Vincenzo Montella, si stavano creando i presupposti per una rinascita del talento italiano. Alla fine, però, in maniera difficilmente spiegabile, ha preferito salutare per approdare al Sion. E lì le cose non sono andate benissimo.

Adesso, stando a quanto raccontato da calcioweb.eu, si sta andando a profilare una nuova avventura estremamente stimolante per lui. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe il Torino di Urbano Cairo, pronto a riportare in Italia il prodotto del vivaio dell’Inter per completare il reparto avanzato a disposizione del tecnico Ivan Juric. Andrebbe a comporre insieme a Sanabria una coppia di prime punte davvero di primo ordine e chissà che lo stile del tecnico croato non possa farlo rinascere, in tal senso.

Balotelli al Torino, pista a sorpresa

Stando a quanto riportato dal portale, infatti, la volontà del bomber è quella di rescindere il proprio contratto con il Sion, altrimenti in scadenza nel 2024. Una volta ottenuto ciò, potrebbe essere tesserato a parametro zero dai granata, che dunque andrebbero a cogliere una importante opportunità di mercato. Chissà come andrà, ovviamente, ma in ogni caso non si può non ammettere che si tratta di una pista estremamente suggestiva.