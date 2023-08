Jorginho in Serie A: ha già detto sì

L’ex centrocampista di Napoli e Verona ha detto sì ad un possibile ritorno in Serie A: le ultime su Jorginho

Jorginho di nuovo in Serie A. Il centrocampista italo-brasiliano potrebbe rientrare nel nostro campionato, dopo i sei mesi di permanenza all’Arsenal. Un arrivo non propriamente fortunato, coinciso con il rallentamento della squadra di Arteta che si è vista soffiare la Premier League dal Manchester City di Guardiola.

I ‘Gunners’ vogliono riprovarci quest’anno e per farlo non hanno certo intenzione di badare a spese. In parte lo hanno già fatto con l’acquisto di Declan Rice per oltre cento milioni di euro. Una cifra che spiega meglio di ogni altra cosa quanta fiducia ci sia nel centrocampista inglese. Ecco allora che in questa stagione spazio per Jorginho potrebbe non essercene tanto, così il centrocampista italo-brasiliano medita l’addio.

Si pensa alle possibili destinazioni con il Fenerbahce che vorrebbe portare il calciatore in Turchia: i gialloblu sono pronti a offrire lo stesso ingaggio (circa 6 milioni di euro a stagione) attualmente percepito a Londra e devono trovare l’intesa con l’Arsenal che sei mesi fa lo ha pagato 15 milioni di euro e non vorrebbe realizzare una minusvalenza.

Turchia, ma anche Arabia Saudita, lì dove l’ingaggio di Jorginho potrebbe lievitare (e di molto) viste le cifre che girano nella Saudi Pro League. Ma occhio all’ipotesi del ritorno in Serie A.

Calciomercato, Jorginho in Serie A: c’è l’apertura a spalmare l’ingaggio

Stando a quanto riportato da ‘stopandgoal.net, infatti, Jorginho ha detto sì al suo ritorno nel campionato italiano. Un ritorno di cui si è parlato anche nelle scorse settimane, con Juventus e Lazio interessate: un affare che però si è arenato davanti all’ingaggio elevato del calciatore.

Un problema che potrebbe in parte essere risolto ora: stando a quanto riportato dalla stessa fonte, infatti, Jorginho avrebbe dato la sua disponibilità a spalmare il suo ingaggio su più stagioni. Un’apertura che potrebbe risultare decisiva per il ritorno del calciatore nel massimo campionato.

Ma dove? La Lazio è ancora a caccia di un regista e certo Sarri sarebbe più che felice di riabbracciare uno dei suoi pupilli nel triennio napoletano. Qualcosa a centrocampo può fare anche la Juventus, anche se la strategia di Giuntoli punta più su calciatore giovani che su profili esperti come quello di Jorginho. Intanto c’è l’apertura: ingaggio più basso con un contratto più lungo per calcare nuovamente i campi della Serie A. Jorginho così può tornare.