Inter, il nuovo bomber arriva grazie a Scamacca: tifosi spiazzati

Gianluca Scamacca è stato protagonista negli ultimi giorni di un delicato intreccio di mercato. E non è ancora finita qui.

Nelle ultime settimane si è discusso molto del futuro di Gianluca Scamacca. Il bomber di Fidene viene da una stagione tutt’altro che positiva in Premier League, anche a causa di un infortunio che non gli ha consentito di esprimere interamente le proprie qualità. Il centravanti ha giocato davvero poco, ma ha comunque fatto vedere qualcosa di buono.

Tant’è che quasi tutte le big italiane hanno valutato di aggiungere alla loro rosa il classe ’99, che lo scorso 1° gennaio ha compiuto 24 anni. Insomma, abbiamo a che fare con un talento ancora abbastanza giovane, che presenta degli ottimi margini di crescita in prospettiva futura. Ne è ben consapevole la Roma targata mister José Mourinho.

Difatti, i giallorossi avevano tentato di instaurare una trattativa con gli ‘Hammers’, al fine di assicurarsi le prestazioni di Scamacca in prestito con diritto di riscatto o obbligo condizionato. D’altronde, ai capitolini serve urgentemente un nuovo centravanti, dato che Tammy Abraham è alle prese con un grave problema fisica e prima del 2024 non lo rivedremo in campo.

La compagine inglese, però, non ha mai aperto più di tanto a questa soluzione, aspettando che si facesse avanti un club intenzionato a prendere Scamacca a titolo definitivo. Ci ha provato l’Inter che aveva individuato nell’ex Sassuolo il sostituto ideale di Lukaku, ma neanche qui la trattativa è andata a buon fine.

A sorpresa Gianluca Scamacca è diventato un calciatore dell’Atalanta. Il club nerazzurro (ma di Bergamo) ha individuato nel calciatore il sostituto del danese Hojlund, ceduto con una mega plusvalenza al Manchester United. E Gianluca ha firmato cosi con il West Ham che ha incassato 30 milioni più bonus. Grandi rimpianti in casa Inter, battuta in extremis e ancora oggi a caccia di un attaccante.

Calciomercato Inter, la punta arriva con Scamacca

Ne Roma e ne Inter, alla fine il bomber di Fidene entrerà a far parte della truppa guidata da Giampiero Gasperini e dove potrà senza dubbio rilanciarsi. I rapporti tra Inter e Atalanta sono da sempre ottimi e la società milanese è rimasta indispettita da questo affare. Visto tutto ciò l’Atalanta potrebbe fare un ‘piccolo favore’ ai cugini lombardi.

Marotta e Ausilio stanno faticando e non poco a trovare una punta, complice costi giudicati piuttosto eccessivi. Da qui l’Atalanta avrebbe proposto il prestito di uno tra Duvan Zapata e soprattutto Luis Muriel, entrambi ancora in uscita. Un acquisto che non scalda i cuori ma che sarebbe intrigante per Simone Inzaghi, in entrambi i casi.

Zapata è richiesto anche da Monza e Roma mentre Muriel è ancora in cerca di sistemazione. Non sono senza dubbio la prima opzione, ma l’Inter potrebbe prenderli in prestito, un affare e rapporti sistemati. L’Inter ci pensa e l’Atalanta è pronta a ‘scusarsi’ con la punta.