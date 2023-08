Ribaltone Samardzic: salta l’Inter, firma per un’altra big di A

La questione Samardzic continua a tenere banco ormai da diverso tempo. Una squadra di A dietro il no all’Inter?

La questione Lazar Samardzic continua a tenere banco e lo farà ancora per diverso tempo visto che la firma con l’Inter, nonostante la fiducia da parte dei nerazzurri, si è ormai allontanata.

Si è parlato molto di un West Ham dietro al no del giocatore, ma, secondo quanto riferito da Rai Sport, ci potrebbe essere anche una big di Serie A tra le motivazioni che hanno portato Samardzic ad alzare le proprie richieste. Insomma, un intrigo di calciomercato che ha ancora diversi punti da chiarire e un quadro più chiaro lo si avrà nelle prossime ore.

Calciomercato: cambia tutto per Samardzic, va in un’altra big

L’affare Samardzic per l’Inter sembrava essere chiuso, ma in queste ultime ore le cose sono assolutamente cambiate e per questo motivo ancora tutto può succedere. Non sarà semplice capire cosa potrà accadere nelle prossime ore visto che stiamo parlando di un intrigo che ha ancora molto da dire e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro ancora più chiaro della situazione.

In queste ore sta prendendo piede la notizia di un inserimento da parte della Juventus nella corsa di calciomercato a Samardzic e proprio la presenza dei bianconeri avrebbe portato il calciatore a dire no all’Inter. Una indiscrezione che dovrà trovare conferme e bisognerà anche capire se alla fine Giuntoli è realmente interessato al giovane serbo oppure si è trattata di una mossa strategica.

Sicuramente il ds della Juventus segue il giocatore dai tempi del Napoli e la cessione di Rovella dovrebbe dare il via libera a questa operazione. Ora non ci resta che aspettare un po’ di tempo per capire se ci sarà il tanto atteso affondo oppure i bianconeri faranno un passo indietro e vireranno su altri obiettivi.

Mercato: Juventus interessata a Samardzic

La Juventus valuta il profilo di Samardzic per rinforzare il proprio centrocampo in questo calciomercato. Un inserimento che potrebbe cambiare le carte in tavola e soprattutto rischia di escludere definitivamente l’Inter dai giochi.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte anche dello stesso Samardzic. Una cosa al momento è certa: si profila un nuovo derby d’Italia in questo calciomercato.