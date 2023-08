Rosso fuoco: Eva Gini lascia senza fiato

Scatto mozzafiato per la giornalista appassionata di calcio Eva Gini, il suo scatto in bikini ha alzato la temperature dell’estate.

Nuovo post da infiammare i social per la giornalista Eva Gini, volto noto di Inter Tv. La presentatrice è già pronta per iniziare una nuova stagione al seguito della sua Inter ma nell’attesa che il campionato ricominci si gode un po’ di relax. L’influencer e apprezzata presentatrice sportiva oggi trentenne, ha accumulato grande esperienza su Sportitalia e Sport Mediaset, e qualche anno fa è diventata famosa alle cronache mondane per un presunto flirt con un famoso calciatore.

Era circa il 2020 quando alcuni esperti di gossip spagnolo hanno iniziato a far circolare le voci di una relazione sentimentale tra la giornalista originaria della provincia di Milano e Iker Casillas. Secondo diversi rotocalchi i due si sarebbero frequentati per un determinato periodo. Oggi, tuttavia, il cuore di Eva Gini sembra essere libero. Nelle numerose testimonianze della sua vita sui social, pare non esserci traccia di un fidanzato.

Anima libera dunque quella della giornalista appassionata dei colori nerazzurri che ha approfittato di questo periodo estivo per rilassarsi un po’ in vista dei prossimi impegni. La Serie A ricomincia il weekend del 19 agosto ed Eva ha tutte le intenzioni di farsi trovare pronta. Prima, però, un po’ di sexy relax in costume da bagno.

Chi è Eva Gini, la sexy giornalista tifosa dell’Inter che ha già conquistato tutti

Bikini caliente per l’influencer che si è mostrata in spiaggia in ciabatte, per proteggersi dalla sabbia presumibilmente arroventata, e con addosso un bikini rosso fuoco da lasciare a bocca aperta. Merito anche di un fisico scultoreo mantenuto rigorosamente in forma nonostante le vacanze. Perché da buona professionista la Gini ha continuato a lavorare su di sé, sulle sue doti da conduttrice e sulla sua invidiabile forma fisica.

Addome scolpito e gambe infinite per l’ormai famosa showgirl che all’alba dei trent’anni, li compirà ufficialmente il prossimo 13 novembre, che sembra intenzionata a non volersi fermare. Di recente, infatti, la showgirl ha anche preso parte ad alcuni eventi live organizzati dalla Bobo Tv.

Stringendo così grande amicizia con Christian Vieri e i suoi compagni, tutti calciatori che quando era bambina vedeva in televisione e sognava di conoscere di persona. Oggi, nonostante sia riuscita a raggiungere diversi traguardi, Eva Gini sembra avere di fronte a sé una carriera ancora tutta da scrivere.