Addio Juve, vola in Arabia anche lui: accordo a 30 milioni

Doccia gelata per la ‘Vecchia Signora’. Addio Juve, anche lui vola in Arabia Saudita. Accordo sulla base di 30 milioni

E’ un mercato finora avaro di colpi per la Juventus. L’unico (al momento) nuovo arrivato alla Continassa è Timothy Weah, figlio del grande ex rossonero George.

Cristiano Giuntoli, al comando delle operazioni di mercato della ‘Vecchia Signora’, è concentrato nel portare a termine la missione di dare una vigorosa sforbiciata alla rosa bianconera. Tuttavia, non sono pochi i nomi che sono finiti nel taccuino dell’ex Direttore sportivo dei campioni d’Italia in carica.

Obiettivi che, però, per vari motivi uno dopo l’altro sono sfumati. L’ultimo in ordine di tempo è recente ed è l’ennesima doccia gelata sugli entusiasmi dei tifosi bianconeri. L’estate 2023 del calciomercato rischia di essere uno spartiacque nella storia del calcio segnando un prima e un dopo. L’irruzione sulla scena calcistica dei ricchissimi club della Saudi Pro League potrebbe essere il preludio nel medio/lungo periodo a una svolta epocale.

Juve, Mendy vola in Arabia: accordo con il Real Madrid a 30 milioni

Il ‘Vecchio Continente’, infatti, potrebbe perdere la sua storica egemonia, con il baricentro calcistico che si sposterebbe proprio nella Penisola arabica. I club sauditi nell’attuale finestra di calciomercato non si sono limitati a sedurre con offerte irrinunciabili top player sul viale del tramonto (Cristiano Ronaldo e Karim Benzema) ma anche talenti nel pieno della loro maturità agonistica (Kalidou Koulibay, Marcelo Brozovic, Sergej Milinkovic-Savic).

Insomma, potremmo essere alla vigilia di un autentico terremoto geopolitico calcistico, con le prime ‘scosse telluriche’ che hanno già provocato consistenti ‘danni’. In pratica, non c’è club che nel corso della corrente finestra di calciomercato non abbia alzato bandiera bianca dinanzi allo strapotere economico di uno dei ricchissimi club sauditi.

Non fa eccezione neanche la ‘Vecchia Signora‘ che, come anticipato nel primo paragrafo, potrebbe vedersi soffiare sotto il naso da un club saudita un suo obiettivo di mercato. Ferland Mendy, difensore del Real Madrid e della Nazionale francese, è in procinto di unirsi alla già cospicua colonia di calciatori che hanno ceduto alla corte, a suon di offerte indecenti, dei club sauditi.

Secondo i media iberici, ci sarebbe anche l’accordo con il Real Madrid sulla base di 30 milioni di euro. Un vero colpo per i Blancos che hanno acquistato nell’estate del 2018 per 50 milioni di euro Ferland Mendy che non ha mai convinto né la dirigenza della Casa Blanca né tantomeno i tifosi.

Non per nulla, alcuni tifosi delle merengues, dopo le enormi difficoltà palesate dal francese nella marcatura del connazionale Dembelé in occasione del ‘Clasico’ amichevole del mese scorso, lo hanno offerto via Twitter proprio ai club sauditi. Ebbene, potrebbero essere accontentati. Uno dei pochi casi in cui le strategie di mercato di un club coincidono con i desideri dei propri tifosi.