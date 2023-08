Allegri preferisce lui a Lukaku: nuovo scambio con Vlahovic

Stando alle ultime indiscrezioni pare proprio che Allegri stia virando su un altro attaccante: in piedi sempre uno scambio con Vlahovic.

Ormai da diversi giorni si parla del possibile scambio tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic, con il bomber belga che andrebbe a indossare la maglia della Juve mentre l’attaccante serbo volerebbe verso Londra per iniziare una nuova avventura al Chelsea.

Stando a quanto emerso negli ultimi giorni pare che la Juve abbia cercato Lukaku già diversi mesi fa, a dimostrazione di come Allegri abbia voluto puntare proprio sull’ex nerazzurro per rinforzare il reparto avanzato. Tuttavia arrivare a una fumata bianca non è così semplice. Juventus e Chelsea, infatti, sembrano piuttosto distanti sull’aspetto relativo al conguaglio economico da garantire ai bianconeri.

La Signora chiede infatti una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro, mentre il Chelsea sembra fermo a 30-35. Al momento l’affare è totalmente bloccato. Inoltre la destinazione londinese non sembra entusiasmare troppo Vlahovic, al contrario di Lukaku che invece ha già scelto da tempo la Juve. L’impressione degli esperti di calciomercato è che alla fine l’affare si farà, ma quali sono gli eventuali ‘piani B’ nel caso i due club non dovessero riuscire a trovare un accordo?

Niente Lukaku, nuovo scambio per la Juve: cosa trapela

I media continuano a sostenere che Vlahovic rientra comunque tra i cedibili e pertanto potrebbe lasciare ugualmente la Continassa. Cristiano Giuntoli, nuovo Football Director della Juventus, ha chiaramente precisato che di fronte a offerte importanti la dirigenza si siederebbe al tavolo per valutarle. Proprio in queste ultime ore è trapelato un nuovo possibile interessamento per Vlahovic.

L’Atletico Madrid, infatti, sta cercando una nuova punta per questa stagione e pare abbia messo gli occhi proprio sul bomber serbo. Secondo quanto riportato dal sito TodoFichajes.com, nell’operazione che dovrebbe portare l’ex attaccante della Fiorentina al Wanda Metropolitano verrebbe inserito anche Álvaro Morata. Ovviamente oltre a lui ci sarebbe un lauto conguaglio che Giuntoli potrebbe sfruttare poi sul mercato.

Per Morata si tratterebbe della sua terza avventura alla Juventus, dove ha già militato dal 2014 al 2016 – vincendo due scudetti e due Coppe Italia, sempre con Allegri in panchina – e dal 2020 al 2022, prima con Pirlo e poi con il tecnico toscano. L’attaccante spagnolo conosce perfettamente l’ambiente bianconero e gradirebbe molto poter indossare nuovamente la maglia della Juve.

Chiaramente i Colchoneros devono prima capire cosa succede sull’asse Londra-Torino. Al momento la trattativa tra Juve e Chelsea è ancora viva, ma nelle prossime ore tutto potrebbe cambiare: Simeone resta alla finestra.