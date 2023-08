La Juve prepara una bomba: contatti avviati

La Juventus è ancora alla ricerca dei calciatori giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

La Juventus si sta guardando intorno per consegnare al tecnico livornese i rinforzi richiesti. Ad oggi, infatti, è arrivato un solo volto nuovo in quel di Torino.

Parliamo ovviamente di Weah, arrivato dal Lille per circa undici milioni di euro. Nonostante il ragazzo abbia dimostrato grande qualità, tecnico e tifosi si aspettano ulteriori colpi per tornare ai vertici del campionato italiano. Smontata al momento la pista che porta a Lukaku la Juve dovrebbe restare con questo attacco, puntando su Chiesa e Vlahovic con Milik e Kean alle spalle e il giovane Soule in prestito.

La squadra bianconera vuole rinforzare il centrocampo, un reparto che necessita di ulteriore qualità e quantità. Con le condizioni di Pogba non ottimali, e con le cessioni di Rovella e Zakaria, la Juventus ha bisogno di innesti importanti per la zona centrale del campo. Proprio per questo, la dirigenza ha in mente un colpo da novanta per riportare entusiasmo alla piazza.

Caccia ai rinforzi, la Juventus pensa al centrocampo: si tenta il grande colpo

Come già accennato, la Juventus sta lavorando per cercare di rinforzare la rosa a poco meno di un mese dalla fine del mercato. Il reparto che necessita di ulteriori tasselli è il centrocampo, con Giuntoli a lavoro per cercare di accontentare le richieste di Massimiliano Allegri. Proprio per questo, l’ex direttore sportivo del Napoli sta provando a piazzare il grande colpo che porterebbe grande entusiasmo nel popolo bianconero.

Stando a quanto riporta Sky Sport Germania, infatti, la “Vecchia signora” sta pensando di portare a Torino Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 del Bayern Monaco. Nonostante un contratto in scadenza nel 2026, il ragazzo può salutare Monaco di Baviera visto il poco spazio. Il tecnico Tuchel, infatti, non lo ritiene incedibile, e con un’offerta importante non si opporrebbe alla cessione.

La Juventus sta valutando il tipo di proposta da presentare al club tedesco, visto anche il gradimento da parte dello stesso calciatore nel trasferirsi a Torino. Goretzka, infatti, è allettato dall’idea di vestire bianconero, visto che Allegri gli garantirebbe un ruolo da protagonista nella nuova Juventus. L’ingaggio è ovviamente importante, ma Giuntoli sta pensando di fare un sacrificio per consegnare ad Allegri un calciatore pronto e affidabile. Le prossime settimane saranno decisive, con la Juventus pronta a fare sul serio per cercare di piazzare il grande colpo.